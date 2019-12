NBA 2019/2020, risultati 29 Dicembre: super sfida contro Dallas ai Lakers, vince anche OKC

5 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla Scotiabank di Toronto dove i Raptors perdono all’ultimo secondo contro OKC (vittoria numero diciassette in stagione). MVP di gara Gilgeous-Alexander con 32 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, Chris Paul in doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi. Per i campioni in carica Lowry segna 20 punti, Ibaka in doppia doppia (12 punti e 14 rimbalzi).

Vittoria casalinga per i Denver Nuggets contro i Sacramento Kings: al Pepsi Center il risultato finale è di 120-115. Buone le prove di Barton e di Porter (19 punti per entrambi). Ai Kings non bastano i 27 di Bjelica e la doppia doppia di Fox (18 punti e 13 assist) per evitare la settima sconfitta consecutiva.

Vince in casa anche Memphis che torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Denver: contro gli Hornets termina 117-104. Decisivo il contributo di Brooks (20 punti) e la doppia doppia di Jackson (14 punti e 12 rimbalzi). Negli ospiti da segnalare i 18 punti di Monk e la doppia doppia di Graham (16 punti e 10 assist). Altra vittoria casalinga anche per i New Orleans Pelicans contro Houston: 127-112 allo Smoothie King Center per il risultato più incredibile della notte. Decisiva la prova di Lonzo Ball (27 punti e 10 rimbalzi), i 27 punti di Ingram e la doppia doppia di Favors (12 punti e 16 rimbalzi). I Rockets non riescono a fare a meno di Westbrook e Harden, tenuti a riposo da coach D’Antoni e nonostante i 22 punti di House e i 20 di Gordon non riescono ad evitare la sconfitta numero 11 in stagione.

Partita di cartello allo Staples Center fra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks: la sfida fra la prima contro quinta ad ovest termina 108-95 per i Gialloviola. Solita buonissima prova di squadra dei Lakers con Davis che chiude con 23 punti, 9 rimbalzi e 4 assist e LeBron James con 13 punti, 6 rimbalzi e 13 assist. Non bastano i 19 punti di Doncic e i 14 di Wright ai Mavs.

Di seguito i risultati della notte:

Toronto Raptors (22-11) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (17-15) 97-98

DENVER NUGGETS (23-9) @ SACRAMENTO KINGS (12-21) 120-115

MEMPHIS GRIZZLIES (13-21) @ CHARLOTTE HORNETS (13-22) 117-104

NEW ORLEANS PELICANS (11-23) @ HOUSTON ROCKETS (22-11) 127-112

LOS ANGELES LAKERS (26-7) @ DALLAS MAVERICKS (21-11) 108-95

*fra parentesi i record della notte

