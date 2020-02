NBA 2019/2020, risultati 27 febbraio 2020: vincono ancora Lakers e 76ers

4 le partite giocate nella notte NBA: iniziamo dalla vittoria 115-106 dei 76ers in casa contro i Knicks grazie ai 34 punti di Harris e i 19 di Milton. Negli ospiti doppia doppia per Randle (30 punti e 10 rimbalzi) e Payton (18 punti e 12 assist). Importante vittoria casalinga per i Pacers che si impongono 106-100 su Portland. Doppia doppia per Sabonis (20 punti e 11 rimbalzi) e Turner (14 punti e 10 rimbalzi). Da segnalare negli ospiti 28 punti per McCollum e la doppia doppia di Whiteside (18 punti e 16 rimbalzi).

Vittoria casalinga anche per OKC contro i Kings: 112-108. Miglior realizzatore di serata Gallinari con 24 punti. Ospiti che si fermano nonostante i 21 punti di Barnes e la doppia doppia di Len (11 punti e 11 rimbalzi). Vittoria esterna per i Lakers sul campo dei Golden state Warriors: nonostante l’assenza di LeBron ci pensa Davis (23 punti) a regalare la settima vittoria consecutiva. Per i padroni di casa stagione da dimenticare, buona comunque la prova di Paschall (23 punti).

Di seguito i risultati della notte:

PHILADELPHIA 76ers (37-23)@ NEW YORK KNICKS (17-42) 115-106

INDIANA PACERS (35.24) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (26-34) 106-100

OKLAHOMA CITY THUNDER (37-22) @ SACRAMENTO KINGS (24-34) 112-108

GOLDEN STATE WARRIORS (12-47) @ LOS ANGELES LAKERS (45-12) 86-116

