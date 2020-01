NBA 2019/2020, i risultati della notte: vincono Bucks, Clippers e Denver. Super Antetokounmpo

5 le partite giocate nella notte NBA: si parte dal netto successo dei Suns contro i Knicks: 98-121 il finale. Miglior realizzatore di serata Booker (29 punti), doppie doppie per Ayton (26 punti e 21 rimbalzi) e Rubio (25 punti e 13 rimbalzi). Nei Knicks 26 punti per Randle e 17 per Morris. Vittoria facile anche per i Clippers sui Magic: allo Staples Center termina 122-95. Leonard autore di 32 punti, in doppia doppia Green (11 punti e 13 rimbalzi). 22 punti per Vucevic nei Magic.

Quinta vittoria di fila per i Bucks che al Fiserv Forum battono 128-123 i Celtics. Grande protagonista come al solito Antetokounmpo, autore di 32 punti e 17 rimbalzi. Non bastano ai Celtics i 40 punti di Walker e la doppia doppia dI Theis (12 punti e 10 rimbalzi), arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Partita da grandi numeri quella fra Pelicans e Jazz e non solo nel punteggio: a spuntarla sono infatti i Pelicans 138-132 dopo l’overtime, ma sono da segnalare le incredibili prove di Ingram e di Mitchell. Per il primo sono infatti 49 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, il secondo ne infila 46 con 6 rimbalzi e 2 assist. Doppia doppia per Favors (21 punti e 11 rimbalzi), 7 punti e 4 rimbalzi per Melli. Negli ospiti doppia doppia per Gobert (17 punti e 14 rimbalzi).

Chiudiamo con il successo dei Nuggets all’overtime contro Golden State: 131-134. Successo firmato da Barton (31 punti) e dalle doppie doppie di Jokic (23 punti e 12 rimbalzi), Porter (18 punti e 10 rimbalzi) e Plumlee (15 punti e 15 rimbalzi). Negli Warriors unica fiamma Burks, autore di 25 punti.

Di seguito i risultati della notte:

NEW YORK KNICKS (11-31) @ PHOENIX SUNS (17-24) 98-121

MILWAUKEE BUCKS (37-6) @ BOSTON CELTICS (27-13) 128-123

NEW ORLEANS PELICANS (16-26) @ UTAH JAZZ (28-13) 138-132

GOLDEN STATE WARRIORS (9-34) @ DENVER NUGGETS (29-12) 131-134

LOS ANGELES CLIPPERS (29-13) @ ORLANDO MAGIC (20-22) 122-95

*FRA PARENTESI I RECORD DELLE SQUADRE

