NBA 2019/2020, i risultati del 25 febbraio 2020: vittorie per Lakers e Boston, vince ancora Milwaukee

7 le partite giocate nella notte NBA: si parte dalla larga vittoria (119-80) dei Pacers contro gli Hornets: doppia doppia di Sabonis (21 punti e 15 rimbalzi), 19 punti per Warren. Pver gli ospiti 17 punti di Bridges. Quarta vittoria di fila anche per i Bucks che sbancano la Scotiabank Arena di Toronto grazie ai 22 punti di Middleton e la doppia doppia di Antetokounmpo (18 punti e 17 rimbalzi). Non bastano ai locali i 22 punti di Siakam.

Vittoria all’ultimo respiro per i Thunder sul campo dei Bulls: 122-124 il punteggio finale. MVP Gallinari con 24 punti, seguito da Gilgeous-Alexander (21 punti e 11 rimbalzi). Super prova di LaVine per i padroni di casa (41 punti), ma arriva comunque la sconfitta numero 39 in stagione. Vittoria larga per i Nuggets che si impongono 115-98 sui Pistons grazie ai 26 punti di Grant. Da segnalare negli ospiti i 20 punti di Rose.

Fanno 6 di fila i Lakers che in casa hanno la meglio sui Pelicans (118-109). Super prova del duo James (40 punti) e Davis (21 punti e 14 rimbalzi). Buone comunque le prestazioni di Ingram (34 punti) e Williamson (29 punti) negli ospiti. Niccolò Melli autore di 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Vittoria esterna per Boston sul campo dei Trail Blazers: 106-118 il punteggio finale. Decisivi i 36 punti di Tatum e i 24 di Brown. Da segnalare le doppie doppie di McCollum (28 punti e 10 assist) e di Whiteside (18 punti e 19 rimbalzi).

Chiudiamo con la vittoria dei Kings sul campo dei Golden State Warriors ( 94-112). 21 punti per Barnes e Fox negli ospiti, nei locali si accende soltanto Chriss (21 punti e 10 rimbalzi)

Di seguito i risultati della notte:

INDIANA PACERS (34-24) @ CHARLOTTE HORNETS (19-38) 119-80

TORONTO RAPTORS (42-16) @ MILWAUKEE BUCKS (50-8) 97-108

CHICAGO BULLS (20-39) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (36-22) 122-124

DENVER NUGGETS (40-18) @ DETROIT PISTONS (19-41) 115-98

LOS ANGELES LAKERS (44-12) @ NEW ORLEANS PELICANS (25-33) 118-109

PORTLAND TRAIL BLAZERS (26-33) @ BOSTON CELTICS (40-17) 106-118

GOLDEN STATE WARRIORS (12-46) SACRAMENTO KINGS (24-33) 94-112

©RIPRODUZIONE RISERVATA