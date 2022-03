Napoli, un mese di stop per Di Lorenzo: niente Italia-Macedonia e Play-off Mondiali, al suo posto De Sciglio

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, infortunio per Giovanni Di Lorenzo: il terzino verrà sostituito da De Sciglio nelle gare di spareggio. Giovedì la semifinale contro la Macedonia del Nord allo stadio “Renzo Barbera”.

Prima tegola per l’Italia di Mancini (e il Napoli di Spalletti) nel percorso di avvicinamento alla gara contro la Macedonia del Nord, valevole per le semifinali degli spareggi che porteranno altre tre squadre europee ai Mondiali in Qatar di fine anno.

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è infortunato durante la gara giocata sabato contro l’Udinese, venendo sostituito al minuto 78 dal giovane della primavera Alessandro Zanoli. La risonanza magnetica cui Di Lorenzo si è sottoposto, sotto la supervisione del prof. Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della Nazionale, ha escluso lesioni ai legamenti o al menisco del ginocchio destro, l’area interessata dall’infortunio.

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale

Si stima almeno un mese di stop, ma per avere una prognosi accurata bisognerà che Di Lorenzo si sottoponga ad ulteriori accertamenti presso Villa Stuart, storico centro di Roma specializzato in riabilitazione sportiva.

L’infortunio di Di Lorenzo irrompe come un fulmine nel cielo sereno del Napoli di Spalletti. Il laterale destro ha giocato praticamente sempre nell’arco di questa stagione, e il mister di Certaldo difetta di alternative affidabili su quella corsia. Malcuit, infatti, è stato tormentato anch’egli da diversi problemi fisici, e in stagione ha accumulato poche presenze.

Di Lorenzo, secondo le stime, dovrebbe tornare in campo a fine aprile, giusto in tempo per la sfida agli ex compagni dell’Empoli. Ciò significherebbe, però, saltare match importanti contro Atalanta, Roma e Fiorentina, un trittico fondamentale per continuare ad alimentare il sogno Scudetto.

Il suo agente, Mario Giuffredi ha però provato a stemperare, affermando che il suo assistito sarà capace di accorciare i tempi del recupero: “So di che tempra è fatto Lorenzo – ha detto ai microfoni del Corriere dello Sport – e ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con Atalanta e Roma. Con la Fiorentina sarà di nuovo titolare. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi

Di Lorenzo indisponibile per Italia-Macedonia del Nord: si scalda De Sciglio

Intanto, però, bisogna fare i conti con l’indisponibilità di Di Lorenzo per i decisivi impegni della Nazionale in questa settimana: contro la Macedonia del Nord, giovedì allo stadio “Barbera” di Palermo, Roberto Mancini dovrà fare affidamento su altre risorse.

Si prepara Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, che in stagione ha accumulato 20 presenze tra campionato e Champions League. Un gol e tre assist all’attivo, De Sciglio è stato rivitalizzato dalle cure di Max Allegri, il mister che lo lanciò ai tempi del Milan. Ora Mancini gli affiderà le pertinenze della fascia destra, per due impegni che decideranno le sorti della nostra Nazionale in ottica Mondiali.

