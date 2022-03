Napoli-Udinese: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 19-3-2022

Dove vedere Napoli-Udinese, trentesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 19 marzo 2022 ore 15.00. La partita Napoli-Udinese sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dall’importantissima vittoria esterna di domenica pomeriggio sul campo del Verona, che gli ha permesso di tenersi in scia della capolista Milan, il Napoli di Luciano Spalletti, secondo in classifica con 60 punti, apre i cancelli del Diego Armando Maradona, in occasione della trentesima giornata di campionato in Serie A, al redivivo Udinese di Gabriele Cioffi che, quattordicesimo in graduatoria con 30 punti, giunge all’appuntamento coi partenopei da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria).

Napoli-Udinese, trentesima giornata Serie A 19-3-2022.

I tre punti in palio servono ovviamente ad entrambe le formazioni: agli azzurri per issarsi al primo posto e mettere pressione al Milan, impegnato, sempre sabato, contro il Cagliari. Ai bianconeri, invece, per allontanarsi ancora di più da quella zona retrocessione distante, ora come ora, otto punti. I favori del pronostico sorridono chiaramente ai padroni di casa che, rialzatisi subito dopo la disfatta coi rossoneri di due settimane fa, puntano al successo per continuare ad alimentare un sogno scudetto mai stato così vicino dalla stagione 2017-2018.

Guarda Napoli-Udinese in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Napoli-Udinese in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Udinese

Competizione: Serie A

Data: sabato 19 marzo 2022

Orario: 15.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Udinese sarà visibile, a partire dalle 15.00 di sabato 19 marzo 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e bianconeri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita del Diego Armando Maradona sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e friulani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Udinese sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Udinese

La radiocronaca di Napoli-Udinese sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Napoli-Udinese

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski e Insigne. In attacco, l’unica punta, Osimhen.

Cioffi dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Silvestri quindi in porta con, a fargli da scudo, Becao, Marì e Zeegelaar. Centrocampo a cinque con Molina, Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. Davanti, il duo offensivo composto da Beto e Deulofeu.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Udinese sono complessivamente 89 (79 in Serie A, 6 in Serie B, 4 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 39 vittorie degli azzurri, 19 dei bianconeri e 31 pareggi. 140 i gol segnati dai partenopei, 111 quelli messi a referto dai friulani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Udinese-Napoli 0-4 dello scorso 20 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Maradona, invece, risale a Napoli-Udinese 5-1 dell’11 maggio 2021 (Serie A 2020-2021). I friulani non vincono in trasferta dall’1-2 del 17 aprile 2011 (Serie A 2010-2011), mentre, per quanto riguarda i pareggi, l’ultimo all’ombra del Vesuvio è il 3-3 del 7 dicembre 2013 (Serie A 2013-2014).

Migliori Bookmakers AAMS