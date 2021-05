Napoli-Udinese: dove vederla in Tv- diretta Streaming, formazioni e orario 11-05-2021

Dove vedere Napoli-Udinese, anticipo della 36° Giornata di Serie A, martedì 11 Maggio alle 20:45. La partita Napoli-Udinese sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go e Now Tv.

La vittoria del Milan sul campo della Juventus è stata accolta come una manna dal cielo in casa Napoli, con la squadra di Gennaro Gattuso che, dopo aver battuto 1-4 lo Spezia nell’anticipo di sabato pomeriggio, ha conservato il proprio piazzamento Champions con un punto di vantaggio sui bianconeri e due in meno di rossoneri e Atalanta. L’accesso all’Europa dei grandi è ora più che mai alla portata dei partenopei che, da qui a domenica prossima, non dovranno fare altro che superare gli ultimi tre ostacoli della stagione che rispondono ai nomi di Udinese, Fiorentina e Verona.

Un calendario, quello degli azzurri, sicuramente meno complicato di quello che attende invece la Juventus la quale, mercoledì sera sarà chiamata al difficile impegno col Sassuolo di Roberto De Zerbi, ancora in corsa per la qualificazione in Conference League, e sabato pomeriggio ospiterà allo Stadium i neo campioni d’Italia dell‘Inter. La stagione della Vecchia Signora terminerà quindi domenica 23 sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlović.

Napoli-Udinese, 36° giornata Serie A 11-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Udinese

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme e Fabian Ruiz con Lozano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Gotti dovrebbe invece schierare i suoi con il classico 3-5-2. Musso quindi in porta con, a fargli da schermo, Becao, Nuytinck e Bonifazi. Centrocampo a cinque con Molina, De Paul, Arslan, Walace e Stryger Larsen. In attacco la coppia formata da Pereyra ed Okaka.

Probabili formazioni Napoli-Udinese

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka.

Come vedere Napoli-Udinese in Diretta Tv e Streaming

Partita: Napoli-Udinese

Data: martedì 11 maggio 2021

Orario: 20:45

Canali tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Streaming: Sky Go, Now Tv

Napoli-Udinese sarà visibile, a partire dalle 20:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming, invece, il match tra azzurri e bianconeri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Udinese

La radiocronaca di Napoli-Udinese sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Udinese sono complessivamente 87 (77 in Serie A, 6 in Serie B, 4 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 37 vittorie azzurre, 19 bianconere e 31 pareggi. 131 i gol segnati dai campani, 110 quelli messi a referto dai friulani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata alla Dacia Arena lo scorso 10 gennaio, terminata 1-2. L’ultima sfida all’ombra del Vesuvio è invece Napoli-Udinese 2-1 del 19 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). L’Udinese non batte il Napoli dal 3-1 interno del 3 aprile 2016 (Serie A 2015-2016), mentre l’ultima affermazione friulana in terra campana risale all’1-2 del 17 aprile 2011 (Serie A 2010-2011). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo in generale è Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019 (Serie A 2019-2020), l’ultimo, in quello che oggi è denominato Stadio Diego Armando Maradona, è invece il 3-3 del 7 dicembre 2013 (Serie A 2013-2014).

