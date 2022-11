Napoli-Udinese 3-2, Spalletti: “Prima parte di campionato da veri marziani. Calo fisiologico negli ultimi quindici minuti della partita”

Il Napoli vince 3-2 contro l’Udinese con le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Finisce con qualche brivido l’ultima partita del Napoli prima della sosta per i Mondiali. La vittoria c’è stata ma è stata più sudata del solito. Gli azzurri stavano vincendo 3-0 ma un calo negli ultimi minuti ha ridato speranza all’Udine che in pochi minuti è riuscita a segnare due reti. Luciano Spalletti ha parlato del calo della sua squadra.

Gli ultimi quindici minuti sono fisiologici ed il Napoli ha concesso troppo. L’Udinese è stata molto brava a trovare due reti davvero belle che ha reso la partita ancora più complicata del solito. Nonostante questo piccolo abbassamento di guardia, il Napoli ha sempre giocato bene. La prima parte di stagione è davvero da incorniciare, da marziani secondo Spalletti.

La sosta sarà un ottimo momento per riposare. Sono pochissimi i giocatori azzurri che partiranno per i Mondiali in Qatar e questo darà la possibilità alla squadra di recuperare le forze per poi poter ritornare in vista della sfida contro l’Inter a gennaio.