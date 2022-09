Napoli-Spezia, prepartita Spalletti: “Con lo Spezia serve la stessa prestazione di mercoledì. Osimhen? Abbiamo delle alternative valide”

Alla vigilia del match tra Napoli e Spezia di domani pomeriggio, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Archiviata la gioia del successo strameritato in Champions League contro il Liverpool, il Napoli ritorna in campionato contro lo Spezia. La partita contro i Bianchi, però, per Luciano Spalletti ha la stessa valenza di un big match: l’importante è ottenere i tre punti. E per gli azzurri, lo Spezia si è rivelato una bestia nera lo scorso anno.

Gli spezzini vinsero 1-0 grazie ad un’autorete di Juan Jesus e non sono una squadra da sottovalutare. Luca Gotti sa preparare molto bene le partite e potrebbe essere davvero un avversario scomodo per il Napoli. La squadra, inoltre, perde uno dei suoi uomini più importanti quali Osimhen. Per il nigeriano si prevede uno stop di almeno un mese e per questo motivo che salterà diverse partite, tra cui il match con il Milan.

Al suo posto ci sarà Simeone che ha già ottenuto la gioia del suo primo gol europeo ma anche lo stesso Raspadori, due buone alternative. Qualche chance potrebbe essere data anche a Ndombele, anche se contro il Lecce non ha ancora brillato perché non al meglio della propria condizione fisica. Soddisfatto, invece, del duo difensivo Kim-Rrahmani che mercoledì’ hanno realizzato una partita davvero ottima.

Davvero buona anche la prestazione di Zielinski che sembra essere ritornato quello di un tempo. Oltre alla doppietta, tanta intensità anche messa in campo. Tutto, però, parte anche dal centrocampo di grossa qualità su cui il Napoli dovrà fare leva. Anguissa e Lobotka creano circa il 70% del gioco e dovrà essere un’arma in più anche contro lo Spezia.

Un pensiero anche alla gara di martedì contro il Rangers. La partita dovrebbe giocarsi regolarmente, anche se il campionato inglese e scozzese verranno sospesi per la morte della regina. Spalletti sta già lavorando, in vista della trasferta di Glasgow.