Napoli-Spezia: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 22-12-2021

Dove vedere Napoli-Spezia, 19° Giornata di Serie A 2021-2022 mercoledì 22 dicembre 2021 ore 20:45. La partita Napoli-Spezia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Quarto in classifica con 36 punti, a meno sette dalla capolista Inter e a più cinque su Roma, Fiorentina e Juventus, il Napoli di Luciano Spalletti, in attesa di scendere in campo questa sera nel big match contro il Milan di Stefano Pioli, guarda in avanti e mette nel mirino il delicato match che, mercoledì alle 20.45, lo vedrà ospitare, per la 19° giornata del campionato di Serie A (l’ultima del girone d’andata) il desolato Spezia di Thiago Motta il quale, in piena lotta salvezza, giunge all’ombra del Vesuvio dalla clamorosa sconfitta interna, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, contro il Lecce di Marco Baroni.

Napoli-Spezia, 19° giornata Serie A 22-12-2021.

I tre punti servono come l’aria ad entrambe le compagini che, desiderose di chiudere nel migliore dei modi il 2021, proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo per conquistare l’intera posta in palio. I favori del pronostico sorridono ovviamente ai partenopei che, nettamente superiori agli avversari, non dovrebbero avere problemi a portare a casa un successo che, almeno sulla carta, appare quanto mai scontato.

Guarda Napoli – Spezia in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Napoli-Spezia in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Spezia

Competizione: Serie A

Data: mercoledì 21 dicembre 2021

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Napoli-Spezia sarà visibile, a partire dalle 20.45 di mercoledì 22 dicembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra azzurri e aquilotti sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Diego Armando Maradona sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Marco Parolo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra partenopei e liguri è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Napoli-Spezia sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Spezia

La radiocronaca di Napoli-Spezia sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni di Napoli-Spezia

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo. A centrocampo spazio ad Anguissa e Demme con Lozano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Thiago Motta dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Provedel quindi in porta con, a fargli da scudo, Amian, Erlic e Nikolaou. Centrocampo a cinque con Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni e Reca. In attacco, la coppia formata da Nzola e Manaj.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Nzola, Manaj.

Allenatore: Thiago Motta.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Spezia sono complessivamente 15 (2 in Serie A, 8 in Serie B, 3 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Serie C1) con un bilancio che parla di 7 vittorie degli azzurri, 4 degli aquilotti e 4 pareggi. 24 i gol segnati dai partenopei, 18 quelli messi a referto dai liguri.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Spezia-Napoli 1-4 dello scorso 8 maggio (Serie A 2020-2021). L’ultimo confronto al Diego Armando Maradona, sempre per quanto riguarda le gare di campionato, è invece Napoli-Spezia 1-2 dello scorso 6 gennaio (Serie A 2020-2021). Il segno X, infine, manca dall’1-1 del San Paolo datato 18 maggio 2006 (ritorno finale Supercoppa Serie C1).

Migliori Bookmakers AAMS