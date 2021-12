Napoli-Spezia 0-1, post-partita Spalletti: “Persa una brutta partita, dovevamo concretizzare di più. Mertens sostituito per scelta tecnica”

Sconfitta per il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Lo Spezia di Thiago Motta realizza il colpaccio ed espugna il Maradona. A regalare la vittoria ai liguri è un’autorete del difensore azzurro Juan Jesus. Le parole di Luciano Spalletti nel post-partita.

L’ultima partita del 2021 lascia davvero l’amaro in bocca per il Napoli. La prestazione straordinaria contro il Milan di domenica sera è stata immediatamente dimenticata in seguito alla sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta. L’allenatore dei Bianchi, se alla vigilia in bilico, adesso sembra aver riacquistato la fiducia della società. La vittoria è frutto di grande confusione in quanto è un autogol di Juan Jesus che porta il vantaggio degli ospiti.

Il Napoli ci prova senza sosta nel secondo tempo, arrivando facilmente nell’area di rigore avversaria. Tra gol sbagliati davanti alla porta, come nell’occasione di Lozano, ed una traversa, gli azzurri subiscono la terza sconfitta consecutiva nel proprio stadio dopo quella con Atalanta ed Empoli . Un dato assolutamente negativo che allontana il Napoli dalla lotta scudetto. Luciano Spalletti è davvero deluso dalla prestazione dei suoi uomini.

I palloni da giocare ci sono anche stati ma i giocatori non sono riusciti bene a concretizzare. Il nervosismo è stato sicuramente un aspetto negativo che ha compromesso la partita. Spalletti, poi, ha spiegato anche la sostituzione di Mertens con Petagna. Una scelta tecnica, ha ammesso il mister, che voleva cambiare gli equilibri della squadra ma con scarso successo.

Adesso il Napoli bisognerà ritrovare il giusto morale dopo le feste. La stanchezza si è fatta sentire così come anche gli infortuni. Senza Osimhen la squadra perde tantissimo in termini offensivi e a questo si aggiunge anche il pizzico di sfortuna che ha caratterizzato i partenopei. Adesso si guarda avanti ma Milan ed Inter continuano la loro scalata.

Migliori Bookmakers AAMS