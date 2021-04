Napoli: De Laurentiis avrebbe scelto Spalletti per il dopo Gattuso

Continua il casting per il nuovo allenatore in casa Napoli. Quasi sicuramente a fine stagione Rino Gattuso lascerà gli azzurri. Il nome che potrebbe sostituire il tecnico calabrese sarebbe Luciano Spalletti che attualmente non ha una squadra. Tutto dipenderà anche dalla qualificazione o meno dei partenopei alla Champions League.

Sfida fondamentale quella di stasera per gli azzurri. Al Diego Armando Maradona, arriva la Lazio per una sfida che ha il sapore di Champions League. Con un’Atalanta così rilanciata, il quarto posto resta ancora molto conteso. Oltre al Napoli, Juve e la stessa Lazio si giocano l’ultimo pass per la competizione europea. La sfida di oggi potrebbe essere cruciale.

Raggiungere i primi quattro posti è sicuramente l’obbiettivo che si è prefissato anche Rino Gattuso. Il tecnico difficilmente rimarrà un altro anno a Napoli. Una stagione non proprio brillante condurrebbe l’ex Milan verso altre mete. La sconfitta in Supercoppa ed un campionato altalenante, hanno convinto Aurelio De Laurentiis a virare verso altre scelte per il futuro.

Napoli, Spalletti potrebbe portare Pjanic

Per Gattuso ci sono le avance di altre squadre. Tra queste c’è proprio la Lazio che potrebbe non continuare con Simone Inzaghi. Per colmare il vuoto in panchina, quindi, il Napoli potrebbe pensare ad una vecchia conoscenza della Serie A: Luciano Spalletti. L’allenatore toscano è stato esonerato dall’Inter ed attualmente non ha una squadra. Rimasto sotto contratto con i nerazzurri, Spalletti potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli.

Tra i suoi traguardi c’è anche la buona stagione realizzata sulla panchina della Roma. Qualche malumore, invece, da parte dei tifosi capitolini per la faccenda riguardante Francesco Totti. In caso di approdo di Spalletti all’ombra del Vesuvio, il tecnico potrebbe portare con sé un giocatore. Si tratta di Miralem Pjanic che ha già allenato alla Roma. Il bosniaco, fuori dal progetto del Barcellona, potrebbe rientrare in uno scambio clamoroso con Fabian Ruiz.

