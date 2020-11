Napoli-Sassuolo 0-2 dichiarazioni post Gattuso:”Non pensiamo allo scudetto!.”

Conferenza stampa abbastanza breve per il mister del Napoli, dopo la sconfitta con il Sassuolo. Si poteva notare la grande rabbia del mister azzuro, che desiderava più cattiveria dai suoi calciatori.

Tanta amarezza anche nelle sue parole, per il mister azzurro si meritavano la sconfitta i suoi, ma avrebbe voluto vedere più veleno. Ha ribadito che la sua squadra ha fatto una prova buona, concedendo poco e creando tanto.

Bisognerà lavorare di più in settimana per migliorare e per arrivare in zona goal più lucidi possibile.

Pensiero è andato anche a Zielinski e Elmas, calciatori che devono entrambi ritrovare la condizione tornando a giocare con continuità. Gattuso (non) ha risposto alla domanda riguardante il rinnovo svincolandosi dicendo di non vincerne una quando si parla di rinnovo.

Per Gattuso però il Napoli ha giocato sotto ritmo cercando poco gli attaccanti soprattutto Osimane e Martens.

Per il belga, secondo il mister azzurro, non è un problema di modulo ma deve sbloccarsi in fase offensiva e trovare meglio la profondità.

Pensiero anche per Sean Connery, ex presidente del mister calabrese al Glasgow.

Gattuso ha concluso la conferenza chiedendo ai suoi di lavorare bene durante la settimana per affrontare al meglio la partita di giovedì.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS