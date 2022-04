Napoli-Roma, prepartita Spalletti: “La Roma è un’insidia. Dobbiamo andare avanti consapevoli delle nostre capacità”

Nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà la Roma. Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita.

Nel giorno del lunedì Santo c’è il derby del Sole tra Napoli e Roma. Per gli azzurri è un’opportunità in più dopo la disfatta di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Luciano Spalletti ha subito ammesso le proprie colpe. La squadra non è riuscita a gestirla ed i Viola sono stati bravissimi nell’approfittare e portare a casa il risultato.

La Roma, però, non è da meno. Per il tecnico, i giallorossi sono un’insidia per il Napoli e a trionfare sarà la squadra che oserà di più. José Mourinho è un allenatore che Spalletti stima molto anche per via del suo coraggio nel dire le cose in faccia. Nella sua carriera non l’ha mai battuto e sarebbe un’emozione accoglierlo al Maradona.

Il Napoli continua ancora con gli infortunati. Oltre all’indisponibile Di Lorenzo, non ci saranno neanche Petagna e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che soffre di pubalgia. Un occhio di riguardo anche verso Zielinski che nelle ultime partite sta mostrando meno brillantezza. Sia lui che Fabian sono due grandi giocatori ma che devono metterci il giusto brio per poter mostrare le proprie capacità.

In palio c’è sempre lo scudetto anche se con la sconfitta della scorsa giornata le probabilità si sono abbassate. Il Napoli, però, è lì e vuole giocarsela fino all’ultima giornata. Però gli azzurri continuano a soffrire tra le proprie mura di casa e lo scopo sarà quella di avere un approccio giusto ad una partita così importante.

Un’idea per la formazione sarebbe anche quella di poter puntare su Mertens ed Osimhen assieme come nel secondo tempo contro la Fiorentina. Il nigeriano è stato servito poco ultimamente mentre la difesa ha concesso non pochi gol. Il tutto sta nel gestire le partita secondo le caratteristiche il Napoli sa già di possedere molto bene, senza alcun tipo di timore.