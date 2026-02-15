Napoli – Roma Diretta Tv e Streaming Live Serie A 24°

Dove vedere Napoli – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 25° Giornata Serie A, Domenica 15 Febbraio ore 20:45.

Il Napoli campione d’Italia in carica si prepara ad affrontare la Roma in un confronto ad altissima tensione allo Stadio Diego Armando Maradona, in una partita che può incidere profondamente sulla corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il match, in programma domenica sera, rappresenta uno dei momenti chiave della stagione per entrambe le squadre, impegnate in una lotta serrata per conquistare un posto tra le prime quattro della Serie A.

Il cosiddetto Derby del Sole, che mette di fronte due delle principali realtà calcistiche del Centro-Sud, arriva in un momento particolarmente delicato per il Napoli. Gli azzurri sono reduci da una recente eliminazione in coppa, un risultato che ha lasciato inevitabili strascichi sia dal punto di vista mentale sia sotto il profilo della fiducia. Proprio per questo motivo, la sfida contro la Roma assume un valore ancora più importante, diventando un vero e proprio banco di prova per verificare la capacità della squadra di reagire e difendere la propria posizione in classifica.

Dal punto di vista della graduatoria, la situazione è estremamente equilibrata. Il Napoli parte con un leggero vantaggio, ma un eventuale passo falso consentirebbe alla Roma di raggiungere gli azzurri a pari punti, riaprendo completamente la corsa al quarto posto e rendendo ancora più incerta la qualificazione alla massima competizione europea per club. Questo scenario aumenta ulteriormente la pressione su entrambe le formazioni, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

La partita promette grande intensità e spettacolo, con due squadre che hanno dimostrato nel corso della stagione di poter competere ad alti livelli. Il Napoli punta sul fattore campo e sul sostegno del proprio pubblico, mentre la Roma cercherà di sfruttare il momento di fragilità degli avversari per ottenere un risultato pesante in ottica classifica. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma una fetta significativa del futuro europeo di entrambe le squadre.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Roma:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Guarda Napoli – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Napoli – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Napoli – Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Napoli – Roma di Domenica 15 Febbraio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Nonostante il Napoli fosse già uscito dalle competizioni europee, confermando le difficoltà recenti sul palcoscenico continentale, l’allenatore Antonio Conte aveva fissato obiettivi ambiziosi per il suo ciclo in azzurro. Dopo la conquista dello Scudetto nella scorsa stagione e il trionfo in Supercoppa Italiana a dicembre, il tecnico puntava a completare il percorso con la vittoria di tutti i trofei nazionali entro i suoi primi due anni alla guida del club partenopeo.

L’occasione per proseguire il cammino in Coppa Italia si è presentata martedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospitava un Como in grande forma, guidato da Cesc Fabregas. In palio c’era l’accesso alla semifinale contro l’Inter, ma la sfida si è trasformata in una vera battaglia sportiva conclusa soltanto ai calci di rigore.

Dopo una gara combattuta fino all’ultimo, il Como ha avuto la meglio imponendosi per 7-6 nella lotteria dei rigori, eliminando clamorosamente i campioni d’Italia. Decisivi gli errori dal dischetto di due protagonisti azzurri: Romelu Lukaku, che ha calciato fuori il proprio tentativo, e Stanislav Lobotka, il cui tiro è stato neutralizzato dal portiere avversario. L’eliminazione ha costretto il Napoli a ridimensionare i propri obiettivi stagionali, concentrando tutte le energie sulla qualificazione alla prossima Champions League attraverso il campionato.

Nonostante la delusione in coppa, la situazione in Serie A resta positiva. Il Napoli arriva alla sfida con la Roma forte di due vittorie consecutive, risultati che hanno rafforzato la posizione della squadra nelle zone alte della classifica e consolidato il terzo posto. La vetta resta teoricamente raggiungibile, ma le squadre milanesi, protagoniste di una stagione molto solida, rimangono le principali favorite per la conquista del titolo.

Negli ultimi impegni di campionato, i partenopei hanno dimostrato grande capacità di soffrire e reagire nei momenti difficili. Dopo una vittoria sofferta contro la Fiorentina, il Napoli ha ottenuto un successo prezioso anche sul campo del Genoa, in una partita estremamente combattuta. La squadra era riuscita a rimontare uno svantaggio iniziale, ma la gara si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Scott McTominay, costretto ad abbandonare il campo, e con l’espulsione di Juan Jesus, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica.

A decidere il match è stato un calcio di rigore assegnato nei minuti finali, trasformato da Rasmus Hojlund, episodio che ha permesso al Napoli di conquistare tre punti fondamentali allo Stadio Luigi Ferraris. Un risultato che ha confermato la determinazione della squadra di Conte, ora chiamata a difendere la propria posizione e a blindare l’accesso alla Champions League nelle ultime decisive settimane della stagione.

Il Napoli continua a trasformare lo Stadio Diego Armando Maradona in una vera e propria fortezza, come dimostra una straordinaria serie positiva di 22 partite consecutive senza sconfitte in casa in Serie A. Si tratta del miglior rendimento interno per il club partenopeo dai tempi d’oro della fine degli anni Ottanta, un’epoca leggendaria che ha segnato la storia del calcio italiano e della società azzurra.

Questo impressionante dato rappresenta una delle armi principali della squadra guidata da Antonio Conte, che può contare su un rendimento casalingo estremamente solido sia dal punto di vista difensivo sia sotto il profilo della continuità dei risultati. Il supporto del pubblico e la familiarità con il proprio stadio hanno spesso fatto la differenza, consentendo al Napoli di ottenere punti decisivi nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Come arriva la Roma:

Negli ultimi anni, il Napoli si è confermato un avversario estremamente ostico per la Roma, come dimostrano i numeri degli scontri diretti in Serie A. I giallorossi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 12 sfide di campionato contro i partenopei, mentre l’ultimo successo in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona risale addirittura al 2017. Un dato che evidenzia le difficoltà storiche della squadra capitolina contro gli azzurri, soprattutto lontano dall’Olimpico.

Nonostante questo precedente sfavorevole, la Roma arriva al Derby del Sole con rinnovata fiducia e con la concreta possibilità di agganciare il Napoli in classifica, rendendo ancora più intensa la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il rilancio dei giallorossi è iniziato lunedì sera, quando la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha ritrovato la vittoria dopo tre partite senza successi.

Allo Stadio Olimpico, contro un Cagliari in grande forma, la Roma ha ottenuto tre punti fondamentali grazie alla doppietta di Donyell Malen, protagonista assoluto della serata. Questo successo ha permesso ai giallorossi di salire a 46 punti dopo 24 giornate di Serie A, il miglior rendimento registrato dal club a questo punto della stagione negli ultimi otto anni. Un segnale chiaro della crescita e della solidità della squadra sotto la guida del tecnico.

Uno degli elementi chiave della stagione romanista è rappresentato dalla straordinaria organizzazione difensiva. La Roma vanta infatti la miglior difesa del campionato, con appena 14 gol subiti, un dato che conferma l’equilibrio e la disciplina tattica imposta da Gasperini. Ancora più significativo è il fatto che la squadra non abbia concesso nemmeno un calcio di rigore, dimostrando grande attenzione e controllo nelle situazioni più delicate.

Grazie a questa solidità, la Roma è pienamente in corsa per un ritorno in Champions League, obiettivo che il club insegue da diverse stagioni. Tuttavia, la competizione resta estremamente serrata, con squadre come Napoli, Juventus, Como e Atalanta coinvolte nella lotta per i posti europei.

Un aspetto che potrebbe influenzare la sfida del Maradona riguarda il rendimento contro le grandi squadre. La Roma ha conquistato un solo punto nelle cinque partite disputate contro le attuali prime cinque della classifica, segnando appena due gol. Al contrario, il Napoli ha dimostrato una maggiore efficacia negli scontri diretti, raccogliendo 10 punti in sei confronti contro le dirette concorrenti, confermando la propria capacità di esaltarsi nelle partite decisive.

Pronostico di Napoli – Roma:

La sfida tra Napoli e Roma si preannuncia come un confronto estremamente equilibrato, destinato a essere deciso da dettagli minimi e dalle scelte dei due allenatori. In campo si affronteranno due squadre ben organizzate dal punto di vista tattico, guidate da tecnici esperti capaci di preparare partite molto attente e strategiche, soprattutto quando la posta in palio riguarda la qualificazione alla Champions League.

Il principale punto di forza della Roma in questa stagione è senza dubbio la solidità difensiva. I giallorossi hanno costruito la loro posizione in classifica grazie a una struttura compatta, che concede pochissime occasioni agli avversari e mantiene costantemente la squadra in partita. Subire più di un gol è un evento raro, e questo rende la Roma una delle squadre più difficili da affrontare in Serie A.

Dall’altra parte, il Napoli continua a essere competitivo ma ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere la porta inviolata con continuità nelle ultime settimane. Pur restando una squadra capace di creare occasioni e ottenere risultati importanti, gli azzurri hanno perso parte della solidità difensiva che aveva caratterizzato i momenti migliori della stagione. Questo fattore potrebbe incidere sull’andamento della gara, aumentando le possibilità che entrambe le squadre trovino almeno una rete.

Considerando il valore tecnico delle due rose, la qualità degli allenatori e l’equilibrio evidenziato dalla classifica, il risultato più probabile appare un pareggio per 1-1, un esito che rifletterebbe perfettamente la forza e i limiti attuali di entrambe le squadre. Un pareggio consentirebbe alla Roma di mantenere viva la propria rincorsa europea e al Napoli di difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica, lasciando invariato l’equilibrio nella corsa ai posti Champions.