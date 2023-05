Napoli, possibile addio per Spalletti: 6 nomi per la panchina

Luciano Spalletti potrebbe lasciare la panchina del Napoli. Tutti i possibili nomi che Aurelio De Laurentiis starebbe prendendo in considerazione in caso di addio del tecnico toscano.

Potrebbe già finire l’incredibile storia d’amore tra il Napoli e Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, dopo un anno di pesanti critiche, è diventato il beniamino dei tifosi. Lo scudetto vinto dopo trentatré anni, e di certo inaspettato, lo ha fatto entrate di diritto nella storia azzurra. La volontà di Aurelio De Laurentiis è quella di voler aprire un ciclo fatti di enormi successi per la propria squadra.

Tuttavia, continua ad esserci del gelo con la dirigenza. Non solo il DS, Cristiano Giuntoli, che sembrerebbe voler lasciare il capoluogo campano, in direzione Juventus, ma anche lo stesso allenatore. Per Spalletti, infatti, non si è mai parlato di rinnovo e l’allenatore ha sempre bypassato qualsiasi tipo di domanda sul suo futuro che si riempie di molti interrogativi.

Spalletti è stato davvero importante per la cavalcata azzurra ed i tifosi difficilmente immaginano un nome diverso sulla panchina. Nonostante ciò, sono spuntate già diverse alternative che potrebbero fare al caso degli azzurri. Il primo tra tutti è un leader a tutti gli effetti: Antonio Conte. Dopo la parentesi terribile col Tottenham, l’allenatore ex Juve ed Inter potrebbe ritornare in Italia.

Conte è libero da ogni impegno e potrebbe essere un nome di grande fattura. Sempre nel mondo Premier League, piace anche il nome di Roberto De Zerbi che sta sorprendendo tutti col suo Brighton, che lotta per l’Europa con le migliori squadre inglesi. Difficile che l’ex calciatore proprio del Napoli lasci l’Inghilterra ed è per questo che si guarda anche in casa propria. Il nome più altisonante potrebbe essere quello di Gian Piero Gasperini.

L’attuale tecnico dell’Atalanta potrebbe dire addio al club bergamasco dopo tanti anni. Un lungo matrimonio quello con la Dea in cui non sono mancate scintille (in primis con l’ex giocatore Papu). Carattere molto difficile che andrebbe a cozzare con un altrettanto spirito esuberante di De Laurentiis. Tra le varie proposte c’è anche Alessio Dionisi.

L’allenatore del Sassuolo ha portato la sua squadra, ogni anno, ad una salvezza tranquilla e potrebbe essere anche giunta l’ora di una big per lui. A storcere il naso, però, è la pressione che il tecnico toscano potrebbe avere in una piazza del genere, sempre più esigente, essendo abituato a realtà più tranquille. In ambito più internazionale, invece, è comparso anche Christophe Gaultier del PSG.

Coi parigini ha già praticamente in mano il campionato ma viene dalla delusione della Champions League. Non è proprio ben visto nella capitale francese e già quest’anno potrebbe fare le valige. Questi nomi nomi, per quanto davvero importanti, non sembrano convincerei tifosi.

La paura è quella di dover smembrare una squadra che finora si è dimostrata perfetta in ogni suo tassello e tutto l’ambiente vuole continuare a scrivere la storia assieme al proprio attuale tecnico. Nei prossimi giorni si potrebbero scoprire nuovi dettagli.