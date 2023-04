Napoli-Milan, Spalletti: “Sfida importantissima per la felicità infinita. Supplementari e rigori? Siamo pronti a tutto”

Alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Finalmente il giorno tanto agognato sta arrivando. Il martedì più atteso dai tifosi napoletani: la sfida di ritorno di Champions League contro il Milan. L’ambiente è molto carico e c’è già il sold-out per una delle sfide più importanti della stazione. Servirà tutto il tifo possibile per cercare di rimontare il gol dell’andata ed il Napoli può farlo con tutti i suoi uomini.

Naturalmente, mancheranno Anguissa e Kim ma ritorna in attacco Osimhen. Il ritorno del nigeriano è profetico perché i tifosi credono in lui per la rimonta. Luciano Spalletti è consapevole della difficoltà della partita. Sarà un duello bellissimo tra Osimhen e Leao che anche in campionato, in quello stadio, è stato autore di una doppietta. Una sfida molto importante tra due giocatori simili.

Il Napoli ce la metterà tutta per dare filo da torcere ai rossoneri. Se il Napoli è già nella storia, Spalletti risponde che si può sempre fare meglio ed andare avanti. Poi, naturalmente, si faranno tutte le valutazioni del caso. Il lavoro in questa settimana c’è stato, così come anche la concentrazione per questa sfida importante come si è evinto anche dalla partita opaca di sabato contro il Verona.

Bisognerà dare il tutto per tutto. Per il mistrer anche i supplementari, ed eventualmente i rigori, saranno un occasione eventuale per testare i suoi uomini. La soddisfazione si avrà solo in caso di passaggio del turno per far sì che il club azzurro possa entrare ancora di più nella storia, sperando di provare quella felicità che lui definisce infinita.