Napoli-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli:”Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida di Champions League, valevole per i Quarti di Finale, tra il “suo” Milan e il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Pioli parla della partita di domani: ” Una partita delicatissima, ma stimolante. Tutte e due le squadre hanno le qualità per vincere la partita”.

Il Maradona avrà un grande impatto sui calciatori e li caricherà molto in vista di questa partita, fondamentale per entrambe le compagini.

L’allenatore rossonero parla del Napoli e di Osimhen: “Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche dei nostri avversari. Abbiamo il nostro modo di giocare da portare avanti”.

Napoli-Milan, Ritorno dei Quarti di Finale di Champions League

Pioli loda Diaz, affermando che sta crescendo tanto ed è un ragazzo giovane ma ha tantissima personalità.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche delle condizioni di Giroud. L’ex attaccante di Chelsea e Arsenal sta bene e domani sarà della partita.

Anche Leao sta bene: “E’ un ragazzo intelligente e sta bene al Milan, sta bene coi tifosi. Ha grandissime potenzialità e può inventare qualcosa in ogni momento. Dovrà stare dentro la partita con molta attenzione.

Per Pioli non bisognerà solo difendersi. Sarebbe un clamoroso errore, nonostante il leggero vantaggio. Ora non bisogna pensare al 4° posto in campionato. La concentrazione dovrà essere solo sulla partita di domani sera.