Napoli-Milan Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Non conta più quello che è successo l’anno scorso”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Come sottolineato dallo stesso Pioli, mancano 2 mesi al termine della stagione e il Milan può e deve fare meglio. Quella di Marzo è stata l’ultima sosta, in vista di un finale di stagione che risulterà essere decisivo per i rossoneri. In un senso o nell’altro.

La stagione può essere gloriosa, ma anche negativa. Tutto ciò dipenderà dalle prossime partite e dai risultati che riusciranno ad ottenere i rossoneri guidati dall’ex allenatore di Lazio e Inter. Ormai non conta più quello che successo lo scorso anno.

Per quel che riguarda l’ipotetico ritorno alla difesa a 4, Pioli dichiara: “C’è questa ipotesi. Abbiamo provato entrambe le cose, se giochiamo di Milan possiamo vincere. Se non giochiamo da Milan rischiamo di perdere”.

Parlando del Napoli, il tecnico rossonera afferma che si tratta di una squadra fortissima, di alto livello. Le difficoltà nell’affrontarla saranno elevate e i suoi ragazzi dovranno cercare di dare il massimo e di andare oltre i loro limiti. Il Napoli è forte anche senza Osimhen e quando lui non c’era, gli azzurri hanno vinto tutte le partite.

Napoli-Milan, 28° Giornata di Serie A

I partenopei hanno avito grande continuità in campionato, a differenza della compagine rossonera. Gli ultimi due mesi non sono stati all’altezza delle qualità del Milan.

Pioli parla anche della posizione in campo di Leao: “Leao è l’unico giocatore del Milan che può andare dove vuole, basta che non va sotto la palla. Non mi piace quando va sotto la palla”.

Le attenzione del Milan non possono essere rivolte solo alla doppia sfida con il Napoli, valevole per i Quarti di Finale di Champions League. I rossoneri dovranno pensare partita per partita. La Champions League sarà diversa per entrambe le squadre.

Per quel che riguarda i calciatori a disposizione per domani sera, l’allenatore rossonero dichiara: “Dispiace per Zlatan perché cominciava a star bene, dispiace per Pierre perché stava molto bene. Gli altri sono tutti in buone condizioni”.

Il tecnico milanista si aspetta molto di più da molti giocatori del Milan, tra cui il belga Vranckx. Sta crescendo e si sta allenando bene, ma per poter giocare titolare dovrà fare ancora meglio di quello che sta facendo.