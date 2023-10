Napoli-Milan 2-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Giusto che i giocatori siano delusi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 2-2 del “suo” Milan, contro il Napoli allenato da Rudi Garcia.

Pioli parla dell’andamento della partita: “Era importante giocare con qualità e attenzione: lo abbiamo fatto meglio di loro nel primo tempo, poi li abbiamo rimessi in partita ed è stato questo l’errore che abbiamo fatto. Nel gol preso: è lì il nostro errore che cambia la partita”.

Per quel che riguarda Pulisic, il tecnico rossonero ha parlato di affaticamento al flessore. Il suo è stato un cambio precauzionale. Kalulu non doveva giocare se stava bene Kjaer. Non si capisce se è stata una contusione o ha risentito al quadricipite. Pellegrino ha avuto una bruttissima distorsione alla caviglia e non riusciva a correre.

Oggi rimane certamente il rammarico, dato che la squadra stava vincendo per 0-2. Ma ci sono tante cose positive e bisogna ripartire da queste per poter migliorare. Certamente quando sei in doppio vantaggio, devi cercare di portare a casa i 3 punti.

Sulle sostituzioni di Leao e Giroud, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “Ho visto che avevamo bisogno di energie fresche ed era la terza partita della settimana: ho fatto entrare due giocatori che poi hanno fatto bene. I cambi si fanno per migliorare la squadra”.

Spesso però il Milan non riesce ad essere molto concreto davanti al portiere. Oggi i rossoneri hanno sprecato altre nitide occasioni da gol. Il tecnico rossonero si augura che questo sia solo un periodo passeggero.

Per quel che riguarda il futuro, Pioli sa che un allenatore è legato ai risultati e alle ambizioni di una società. Meglio pensare al presente e non a quello che sarà.