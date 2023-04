Napoli-Milan 1-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo un cuore grande”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 1-1 tra il “suo” Milan e il Napoli allenato da Luciano Spalletti, che vale il passaggio alle Semifinali di Champions League da parte della squadra rossonera.

Pioli analizza la partita contro il Napoli: “Avere l’1-0 dell’andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell’altro. Loro con Osimhen avevano scelto di rimanere un po’ più bassi e noi gli abbiamo lasciato il pallino del gioco. Tanti non avevano mai giocato una partita del genere, quindi ci sta che nel secondo tempo abbiamo palleggiato meno. Ma c’è stato sacrificio di tutti, siamo stati squadra. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex allenatore di Lazio e Inter loda la prestazione di Krunic. Non ha sbagliato niente. Egli ha delle letture che in pochi hanno ed è importantissimo per la squadra rossonera.

Il Milan, alla vigilia e non solo, era ritenuto sfavorito da tutti, ma i rossoneri, in queste due partite, hanno dimostrato tutto il loro valore.

Questo è un percorso che parte dalla vittoria ai rigori contro il Rio Ave, nell’Europa League 2020/21 e ha continuato ad essere sempre più in crescendo. Qualunque sarà l’altra semifinalista (Inter favorita o Benfica), sarà un grande stimolo per la squadra di Stefano Pioli.