Napoli-Lazio 0-1, Spalletti: “Stasera è mancata la qualità. Ci sono state scelte sbagliate che ci hanno messo in difficoltà. C’è molto dispiacere”

Il Napoli perde la sua seconda partita stagionale contro la Lazio con la rete di Vecino. Le parole del tecnico toscano al termine della gara.

Inizio gelido per il Napoli. In quello che era un clima di festa, è arrivata una doccia fredda. Gli azzurri hanno perso in casa contro una Lazio che si è dimostrata davvero compatta e ben precisa nelle conclusioni. Una sconfitta che, ammette lo stesso Spalletti, c’è tutta perché i giocatori oggi non sono stati per niente incisivi.

Una quantità industriale di palle perse da parte dei propri uomini, questo perché c’è stato davvero troppo nervosismo in campo. Ciò che è mancata è stata sicuramente la qualità nel gioco, sintesi di tanti errori di impostazione ma anche nel fraseggio. La Lazio è stata molto bassa e compatta, non ha dato spazio per alcun tipo di giocata. Persino lo stesso Lobotka si è trovato in palese difficoltà.

Sono state fatte le scelte peggiori che si potessero fare. Nonostante questo, tutti i calciatori hanno dimostrato tanta grinta e volontà di voler cercare ad ogni costo la rete del pareggio. Naturalmente il risultato è ciò che conta e fa sempre male perdere, ma c’è da aggiungere anche l’enorme sfortuna da parte della squadra che è stata neutralizzata da Provedel. Sul gol di Vecino si poteva fare decisamente meglio.

C’è tanto dispiacere negli spogliatoi ma è stata davvero una partita del tutto storta. Una serata no può capitare a tutti ma ora bisognerà ripartire. Alla prossima c’è anche un altro big match, contro l’Atalanta, che è una squadra davvero organizzata come la Lazio. Napoli deve subito dimenticare questa sconfitta.