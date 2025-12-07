Napoli – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 14° Giornata

Dove vedere Napoli – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 14° Giornata Serie A, Domenica 7 Dicembre ore 20:45.

Il Big Match della 14ª giornata di Serie A sarà tra il Napoli di Antonio Conte e la Juventus dell’ex Luciano Spalletti, in programma domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, una sfida che attirerà l’attenzione nazionale per peso storico e valore di classifica.

Entrambe le squadre arrivano al confronto dopo aver ritrovato risultati e fiducia nelle ultime settimane, con un elemento curioso: in panchina siedono allenatori che conoscono molto bene l’ambiente della rivale, aggiungendo ulteriore fascino e narrativa a un incrocio già ricco di tensione sportiva.

Guarda Napoli – Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Napoli – Juventus:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Mckennie; Yildiz.

Dove vedere Napoli – Juventus in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Napoli – Juventus Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Napoli – Juventus di Domenica 7 Dicembre ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Napoli – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

I campioni d’Italia del Napoli sembrano aver ritrovato brillantezza, grazie a un cambio di sistema e interpreti reso necessario da alcune assenze. Dopo un avvio altalenante, la squadra che aveva dominato lo scorso campionato è tornata a carburare, centrando quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe.

Il successo contro l’Atalanta e quello in Champions League contro il Qarabag hanno fatto da preludio al trionfo nel Derby del Sole, deciso da una gemma di David Neres contro la Roma, risultato che ha riportato gli azzurri a pari punti con il Milan in vetta alla classifica.

Giovedì è arrivata anche la qualificazione ai quarti di Coppa Italia: contro il Cagliari è servita la lotteria dei rigori, con il portiere specialista Vanja Milinkovic-Savic protagonista sia con una parata decisiva sia trasformando un penalty.

Con una classifica cortissima nella parte alta, dove sette squadre sono raccolte in pochi punti, il Napoli si prepara al suo ultimo impegno casalingo del 2025. L’ultimo ko in Serie A al Maradona risale a un anno fa: da allora il bilancio è di 15 vittorie e cinque pareggi, e un risultato positivo domenica permetterebbe agli azzurri di chiudere un intero anno solare senza sconfitte interne, impresa che non si vede dal 1987.

Un’occasione speciale anche per Antonio Conte, che incontra la squadra che ha rappresentato con successo da calciatore tra il 1991 e il 2004, e che poi ha guidato da allenatore vincendo tre Scudetti consecutivi. Curiosamente, per la prima volta si confronterà con l’altro ex commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, puntando a prolungare la recente supremazia napoletana negli scontri diretti: il Napoli ha vinto gli ultimi sei incroci casalinghi contro la Juventus.

Come arriva la Juventus:

Un tempo padrona dei confronti diretti, la Juventus ha perso sette degli ultimi undici incroci di campionato con il Napoli dal 2020 a oggi, e arriva a questa sfida con cinque punti di ritardo in classifica rispetto agli azzurri.

A rendere il tutto ancora più affascinante c’è il ritorno di Luciano Spalletti contro la sua ex squadra, la prima volta dal trionfo storico del 2023 con cui riportò lo Scudetto a Napoli dopo un’attesa interminabile.

Dall’altro lato, il nuovo tecnico bianconero è ancora imbattuto: quattro vittorie e tre pareggi rappresentano un bilancio incoraggiante, impreziosito da tre successi su tre nelle diverse competizioni dopo la vittoria a Udine in Coppa Italia a metà settimana.

Come il Napoli, infatti, anche la Juve si è qualificata ai quarti di finale, dove affronterà l’Atalanta grazie al 2-0 ottenuto martedì sera. Il percorso positivo include inoltre la vittoria europea contro il Bodo/Glimt e il successo in campionato sul Cagliari, segnali di una squadra che sta ritrovando identità e organizzazione dopo il caos lasciato da Spalletti in eredità.

Pronostico Napoli – Juventus:

Nel segno di un anno solare senza sconfitte al Maradona, il Napoli falcidiato dagli infortuni potrebbe ottenere un altro successo di misura contro la Juventus, confermando la propria solidità casalinga.

Al di là dei risultati recenti, la Vecchia Signora continua a vivere una fase di instabilità strutturale, mentre i campioni d’Italia tendono ad alzare il livello nelle partite più delicate. In un confronto bloccato e teso, gli azzurri appaiono leggermente favoriti per prevalere con un margine minimo.

I migliori bookmaker