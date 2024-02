Napoli-Juventus, dove vedere il match valido per la 27ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 03 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky

Napoli-Juventus, 27° giornata di Serie A

Napoli-Juventus. Partenopei sono reduci dal recupero della 21esima giornata, non disputata perché impegnati nella Supercoppa Italiana nel mese di gennaio. Quest’ultimo match ha dato delle indicazioni importanti per quanto riguarda la forma atletica della squadra campana. Tripletta di Osimhen, doppietta di Kvaratskhelia, questi due giocatori che sono stati fondamentali nella scorsa stagione stanno riprendendo a giocare su alti livelli. La loro assenza si è fatta sentire per tutta la stagione, ora possono spingere la formazione partenopea alla conquista di un posto in Champions League.

Il tecnico dei partenopei è ottimista riguardo le possibilità di rimonta della sua formazione in campionato. Le sue parole parlano chiaro in tal proposito:

“A me piace giocare a calcio perché giocando bene penso che sia più facile arrivare agli obiettivi. Questa squadra ce l’ha nell’anima l’essere propositivo e sono felice perché i ragazzi mi hanno dato una grossa disponibilità in settimana e nonostante le mille difficoltà che avevano si sono messi a disposizione e giorno dopo giorno abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti. Non ho parlato molto perché hanno la testa piena di discorsi, hanno capito che dobbiamo provare a fare una rincorsa e oggi sono felicissimo, hanno dato una risposta, perché dopo l’1-0 potevamo soccombere mentalmente e non è successo, questo mi fa ben sperare per il futuro. Rimonta? Io ci credo, finché la matematica non ci condanna non vedo perché non ci dovrei credere. Victor dopo la Coppa d’Africa aveva bisogno di riprendere i suoi ritmi, mi ha chiesto 2 volte di essere cambiato, anche Kvara che aveva delle difficoltà ma io a questi giocatori non rinuncerò mai. Posso anche decidere di cambiarli per mantenere l’intensità alta ma avere due giocatori così è importante per me”.

Napoli-Juventus. Il tecnico dei bianconeri, a sua volta, può tirare un sospiro di sollievo, visto il ritorno al successo dei bianconeri dopo quattro turni di campionato. In questo lasso di tempo, però, hanno visto sfumare le loro possibilità di rimanere agganciati alla vetta. Sul futuro, però, rimane sereno, è contento di essere parte di questa società. Ora ha come unico obiettivo la qualificazione alla Champions, non ancora raggiunta matematicamente. Ecco le sue parole:

Cosa non funziona in difesa? Non siamo riusciti ad assorbire i tagli dietro la nostra difesa, anche quando eravamo ben posizionati. Dobbiamo ritrovare la solidità in questo aspetto e lavorarci sopra. Era importante tornare a vincere oggi, perché la pressione aumenta ancora di più alla Juventus quando non arrivano i risultati. Abbiamo accumulato 57 punti, che sono molti. La partita di oggi era un altro test importante, una partita diversa, e abbiamo fatto bene. Questo è un altro piccolo passo avanti che la squadra farà. Dobbiamo assolutamente concentrarci sul presente, e al futuro ci penserà il club, come ha sempre fatto. Abbiamo distaccato il Bologna di 9 punti, ma ci sono ancora molti scontri diretti. Raggiungere il secondo posto sarebbe un risultato molto importante per la crescita della squadra, e c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare. Era fondamentale tornare a vincere e non abituarsi a perdere.

Dove vedere Napoli-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 03 marzo

03 marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Napoli-Juventus, match della 27ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Napoli-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Napoli-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Napoli Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Napoli-Juventus, le ultimissime

La formazione di Calzona schiererà dal primo minuto il tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskelia. Lobotka a centrocampo con Zielinski ed Anguissa. Olivera prenderà il posto di Mario Rui sulla fascia sinistra.

Il tecnico Allegri risponderà con il suo solito 3-5-2, con Cambiaso sulla corsia di sinistra e Kostic su quella di destra, mentre in avanti dovrebbe essere confermato Chiesa a far coppia con Vlahovic.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri