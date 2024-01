Video Gol Highlights Napoli-Inter 0-1 e Sintesi 22-01-2024

Video Gol e Highlights di Napoli-Inter 0-1, finale Supercoppa Italiana: Martinez nel finale decide la sfida.

Ottavo successo per i nerazzurri in questo trofeo, il terzo consecutivo. Il primo trofeo della stagione, meritato, con tante occasioni che avrebbero potuto decidere prima la sfida.

Napoli che è arrivato in finale, ma si è dovuto arrendere ad una formazione più forte. Ora testa al campionato, dove ci sono punti da recuperare per arrivare in zona Champions.

Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana 2023/24

Sintesi di Napoli-Inter 0-1 :

Match che vede i partenopei partite forte ma senza creare occasioni lampanti per andare in vantaggio. Poi piano piano escono i nerazzurri, soprattutto con importanti azioni di rimessa.

La prima vera occasione è costruita al quindicesimo minuto con una rimessa lunga di Darmian, sulla ribattuta della quale interviene Dimarco con un grande sinistro al volo. La palla esce fuori di pochissimo nell’angolo alla sinistra di Gollini!

Due minuti più tardi ci provano ancora i nerazzurri. Calhanoglu effettua una conclusione dalla distanza, bloccata da Gollini. Ancora Thuram, per i lombardi, che serve al centro. Martinez effettua una sponda per Mkhitaryan, la cui conclusione termina alta sopra la traversa!

Poco dopo la mezz’ora un cross preciso di Acerbi che trova la testa di Martinez, la cui conclusione termina di poco a lato.

Quando ci avviciniamo al termine della prima frazione ancora Thuram che prende palla scatta sulla sinistra, crossa rasoterra al centro per Martinez che deve solo spingere in porta! L’arbitro, però, su segnalazione degli assistenti segnala fuorigioco e annulla la marcatura.

Due minuti più tardi si fanno vedere i partenopei in una rara folata offensiva con Kvaratskhelia, il quale prova il dribbling, ma la sua conclusione viene deviata da De Vrij.

Prima del fischio che indica il termine della prima frazione c’è il tempo per vedere un colpo di testa di Thuram, con palla che esce di poco sopra la traversa!

Secondo tempo che inizia con i partenopei maggiormente propositivi in avanti. Prima una punizione di Politano al terzo minuto con palla alta sopra la traversa. Poi una conclusione a giro di Kvaratskhelia che trova un attento Sommer a mandare in angolo!

Verso il quarto d’ora Darmian prova a servire in profondità Martinez, il suo tentativo viene deviato. Ma la palla finisce tra i piedi di Thuram, che entra in area e calcia debolmente in porta.

Al sessantesimo minuto episodio che può indirizzare il match. Simeone entra duro su Acerbi con un pestone, l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo e lo espelle!

Verso la metà della ripresa un cross dalla sinistra di Dimarco sul secondo palo, la sponda di Pavard per Thuram, il quale non riesce a colpire bene la sfera, schiacciandola troppo.

Un minuto più tardi, ancora Dimarco crossa dal fondo, dopo un bello scambio tra i giocatori, la palla termina a Martinez il quale calcia al volo alto sopra la traversa!

Su calcio d’angolo di Calhanoglu, il pallone termina sulla testa di Pavard. Dal francese la palla finisce nei piedi dell’altro transalpino Thuram ma calcia in maniera scoordinata sopra la traversa!

Ancora nerazzurri pericolosi! Su calcio d’angolo il pallone termina dalle parti di Calhanoglu, il quale calcia ma non riesce a tenere la sfera bassa per evitare che finisca sopra la traversa!

A cinque minuti dal termine assist di Sanchez per Arnautovic, che in area controlla, si defila e calcia trovando attento Gollini!

Al primo minuto di recupero, Frattesi non riesce a colpire a pochi passi dalla porta, con Gollini che difende la porta!

VANTAGGIO DELL’INTER! Pavard entra in area e crossa basso per Martinez il quale non ha difficoltà a infilare in porta!

Prima del fischio finale c’è un’occasione per Cahlanoglu che prova una conclusione che trova Gollini attento!

Fischio finale del signor Rapuano che decreta il successo dei nerazzurri!

Highlights e Video Gol di Napoli-Inter 0-1 :

Tabellino di Napoli-Inter 0-1 :

NAPOLI (3-4-3): Gollini;Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (74′ st Raspadori), Lobotka, Cajuste (74′ st Rui), Zerbin (58′ st Ostigard); Politano (70′ st Lindstrom), Simeone, Kvaratskhelia (70′ st Gaetano). Allenatore: Walter Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (63′ st Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (63′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81′ st Arnautovic); Lautaro (93′ st Bisseck), Thuram (81′ st Sanchez). Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Marcatori: 91′ st Martinez

Assist: 91′ st Pavard

Ammoniti: Rrahmani (N), Çalhanoğlu (I), Alessio Zerbin (N), Stefan de Vrij (I), Barella (I), Simeone (N), Gaetano (N), Mazzarri (N), Martinez (I)

Espulsioni: Simeone (N)