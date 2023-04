Napoli, infortunio Osimhen: quante e quali partite salterà?

Napoli: l’infortunio di Vicort Osimhen sembra essere più serio del previsto, il nigeriano in dubbio anche per la gara d’andata di Champions League contro il Milan.

Il Napoli di Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infortunio della sua punta di diamante, Victor Osimhen, che si è fermato dopo le due partite disputate durante la pausa con la sua Nigeria, dove ha rimediato un fastidio all’adduttore. Dagli esami strumentali è stata evidenziata una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, che porterà il nigeriano a saltare sicuramente le prossime gare di campionato in programma contro Milan e Lecce. Da valutare, dunque, un suo possibile rientro per la gara d’andata di Champions League, che diventa di fatto l’obiettivo dell’attaccante.

Dell’infortunio dell’attuale capocannoniere di Serie A ne ha parlato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, alla fine dell’assemblea di Lega Serie A, dove ha sottolineato l’assenza dell’attaccante per almeno due settimane. Se così fosse, il Napoli dovrebbe rivedere le proprie carte offensive in vista di un mese di aprile molto intenso.

Le principali soluzioni in casa azzurra saranno le carte Simeone e Raspadori, che già in altre situazioni simili si sono fatti trovare pronti dando risposte importanti. Simenone è sicuramente il principale indiziato a dover assumere il ruolo di centravanti offensivo nel tridente azzurro, considerato anche il fatto che Raspadori è rientrato a pieno regime soltanto recentemente. L’augurio del club azzurro è che le due potenziali settimane di assenza di Oshimen non subiscano un aumento di tempo, dato il grande rusch finale del club azzurro che, dopo aver archiviato il discorso scudetto, ha messo nel mirino la finale di Champions League in programma a Istanbul il prossimo giugno.