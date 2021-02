Napoli-Granada, dichiarazioni pre partita Gattuso: “Recuperiamo solo Koulibaly e Ghoulam. Le critiche sono meritate”

Gennaro Gattuso è consapevole che domani spetta al Napoli una sfida non facile. Bisogna ribaltare il 2-0 contro il Granada. Il tecnico ritrova Ghoulam e Koulibaly ma perde un pezzo importante: Osimhen. Ancora problemi per il nigeriano che continua a giocare in maniera frammentata. L’allenatore calabrese è intervenuto nella conferenza alla vigilia del match di Europa League.

Non si recupera quasi nessuno, questa è la triste conclusione a cui è arrivata Gennaro Gattuso. Gli uomini saranno gli stessi della partita d’andata, ad eccezione di Koulibaly e Ghoulam che si sono negativizzati al Covid. Problemi anche per Hysaj e Demme che non sono al top della condizione. Mertens partirà dalla panchina anche perché è da molte partite che non gioca. Continua il calvario anche per Osimhen.

Gattuso non si sbilancia sulla formazione, specie in attacco, ma si va verso Politano come prima scelta. L’allenatore vuole lasciare anche un messaggio ai tifosi, giustamente, delusi dall’andamento negativo degli azzurri. Il primo ad addossarsi la colpa è sempre il tecnico visto che rappresenta una piazza fantastica. Si tratta di un brutto momento e il Napoli vorrà risalire a galla.

Le critiche vengono accettate dal tecnico ,che ne ha sentite di tutti i colori, e sono sicuramente tutte meritate. Più facile arrivare in Champions League tramite l’Europa League o arrivarci in campionato? Il tecnico preferisce non fare calcoli, ogni partita a sé e può succedere davvero di tutto.

La débâcle di Bergamo è stato un duro colpo, i quattro gol presi sono stati strazianti. La squadra deve riprendersi psicologicamente e cambiare completamente approccio alla gara. I partenopei continuano a giocare ogni tre giorni e con i pochi uomini a disposizione non è semplice. I giocatori vogliono provarci, Gattuso ha visto qualcosa nei loro occhi e tutti hanno il dovere di crederci.

