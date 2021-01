Napoli-Fiorentina 6-0: “Su di me dette inesattezze. Oggi abbiamo concretizzato molto. Supercoppa trofeo importantissimo”

Il Napoli travolge per 6-0 una Fiorentina che aveva fatto vedere buone cose nei minuti iniziali. Quasi tutto il pacchetto offensivo partecipa alla giostra dei gol. Super Lozano ed Insigne che fanno volare il Napoli sull’onda dell’entusiasmo nonostante la brutta notizia della positività di Fabian Ruiz. Adesso Gattuso è concentrato sulla gara delicata in Supercoppa contro la Juventus.

Un risultato inaspettato quello del Napoli che esagera contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Un 6-0 figlio di una prestazione ottima da parte di ogni singolo giocatore. Rino Gattuso è soddisfatto di tutti. In passato si era parlato sempre di occasioni sprecate dal Napoli ma oggi gli azzurri le hanno concretizzato. La partita l’hanno fatta diventare facile loro, ha ammesso Gattuso in conferenza. Sicuramente oggi gli attaccanti erano molto più compatti.

La Fiorentina ci ha provato timidamente nel primo tempo senza mai impensierire Ospina. Sarà stata la cura del pranzo con la squadra? Quell’incontro è stato fondamentale. Il Napoli ha subito tantissime critiche. Ci voleva di nuovo l’entusiasmo all’interno di una squadra che sembrava allo sbando. Nessun disguido con i giocatori. Gattuso smentisce tutto. Era solo un occasione per stare assieme con i ragazzi.

Con Empoli ed Udinese è stato concesso fin troppo ma la squadra sembra aver ritrovato la giusta via. Nonostante ciò, qualche svarione difensivo c’è stato come quello di Demme che stava mandando in rete Ribery. Per fortuna Ospina ci ha messo una pezza. Alcuni dettagli nella retroguardia vanno ancora limati.

Per Fabian Ruiz, il tecnico fa un plauso allo staff medico per i tamponi svolti nella tarda sera. Il giocatore , positivo al Covid, non sarà presente mercoledì contro la Juventus. Nessuno spostamento, la partita si disputerà regolarmente.

Rino con la Juve si gioca tanto. Loro sono abituati a giocare questo tipo di partite, ha affermato l’allenatore azzurro. Ma di certo il Napoli non entrerà in campo già sconfitto in partenza. Si tratta di un trofeo importante e come tale deve essere onorato.

