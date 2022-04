Napoli-Fiorentina 2-3, post-partita Spalletti: “Sconfitta difficile da digerire. Adesso si complica tutto ma dipenderà dagli altri”

Il Napoli esce sconfitto dal Maradona contro la Fiorentina. I Viola riescono ad imporsi per 3-1 e spezzano le ali al Napoli per il sogno scudetto. La squadra di Vincenzo Italiano realizza una vera e propria impresa.

Un’occasione che il Napoli non doveva farsi sfuggire. Di fronte aveva una squadra sicuramente molto insidiosa come la Fiorentina ma, davanti al proprio pubblico, gli azzurri sono caduti. Troppa Fiorentina per poco Napoli con i Viola che hanno realizzato tre gol di enorme fattura. Mertens ha illuso con il gol del pareggio prima del tris dei toscani.

Luciano Spalletti è intervenuto immediatamente dopo la sconfitta interna. Un KO che sarà molto difficile da digerire perché era un match che poteva dire già molto per il destino del campionato. La partenza, come sempre, è stata positiva ma il Napoli non è riuscito mai a concretizzare del tutto. I tre gol sono tutti partiti da delle disattenzioni difensive.

Gli azzurri cercavano di fare affidamento su Osimhen che oggi si è fatto vedere molto poco, per via dei diversi problemi fisici. Anche Zielinski non ha dimostrato tutto il proprio valore. Così come Fabian Ruiz che, nel secondo tempo, Spalletti ha deciso di sostituire. Questa sconfitta, però, ha gettato ombre sul destino del Napoli.

Lo scudetto diventa improbabile e dipenderà dalla reazione del Napoli. Lunedì ci sarà la Roma sempre al Maradona, altra squadra davvero da non sottovalutare. Bisognerà riaggiustare l’andamento casalinga con il Napoli che era ritornato alla vittoria con l’Udinese e ora perde di nuovo i tre punti. Servirà tanta buona volontà per ripartire col piglio giusto.