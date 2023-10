Napoli-Fiorentina 1-3, Rudi Garcia: “Risultato che fa male, mi prendo le responsabilità per la sconfitta”

Al termine della partita tra Napoli e Fiorentina, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza post partita. Le parole del tecnico.

Brutta frenata del Napoli in casa contro una grande Fiorentina. L’amarezza e la frustrazione la fanno da padroni in una serata davvero terribile per gli azzurri. Il Napoli non è mai stato in partita e ha sofferto lo strapotere fisico di una Fiorentina che l’ha preparata davvero bene, il risultato è davvero brutto ma Rudi Garcia se ne prende tutta la responsabilità.

Come se non bastasse, Anguissa è uscito per infortunio. Al suo posto è entrato Raspadori, una scelta davvero abbastanza strana. La scelta è dettata dalla volontà di voler fare maggiore pressing ma bisogna migliorare sui mediani. Tanta amarezza anche per il mancato gol di Osimhen che ha tirato sbattendo su Terracciano.

Tanti errori, purtroppo, hanno condizionato la partita mentre i Viola sono stati davvero freddi davanti alla porta. La sconfitta è davvero inaspettata e ci sono stati tanti errori che hanno portato il gioco ad essere meno fluido del solito. Neanche i cambi in attacco sembrano aver migliorato le cose, Lindstrom e Simeone non hanno impattato.

Adesso bisogna solo guardare avanti. C’è la sosta nel mezzo che magari farà rischiarire un attimo le idee ad una squadra che oggi è sembrata davvero in confusione totale. Il prossimo match sarà quello contro il Verona che può essere determinante.