Napoli-Cremonese, Spalletti: “Cremonese da non sottovalutare dopo la Coppa Italia. Non stiamo pensando alla Champions”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Cremonese, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli ritorna tra le propria mura domestiche. Domenica sera arriverà al Maradona la Cremonese. La squadra lombarda si è rivelata una vera bestia nera in Coppa Italia. Alla fine di una partita ricca di colpi di scena, i Grigiorossi hanno passato il turno battendo anche la Roma ai quarti ed approdando in semifinale. Una sfida da non sottovalutare per Luciano Spalletti.

La Cremonese è ancora a secco di vittorie in questo campionato ed arriverà a Napoli con il sangue agli occhi. Partita assolutamente non semplice per il tecnico visto che anche all’andata la squadra, ancora allenata da Massimiliano Alvini, aveva fatto soffrire gli azzurri. Davide Ballardini ha portato sicuramente tanta mentalità all’interno dei calciatori.

L’atteggiamento dovrà essere corretto come lo è stato in tutte le partite finora. Ci si aspetta tanta determinazione e voglia di fare da parte dei calciatori. In tutto questo c’è bisogno del pubblico azzurro. Il Maradona farà il tutto esaurito e quindi darà una grandissima spinta ai propri beniamini.

Spalletti è concentrato al massimo e non sta pensando neanche alla Champions League. Il 21 gli azzurri saranno in scena a Francoforte per giocare contro i vincitori della scorsa edizione di Europa League, l’Eintracht. Ma Spalletti non sta pensando all’Europa, l’unica cosa che conta è fare ancora bene in campionato.