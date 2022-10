Napoli-Bologna, prepartita Spalletti: “Si può giocare ancora meglio. Ndombele sarà titolare domani”

Alla vigilia del match tra Napoli e Bologna, Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Dopo l’emozionante successo contro l’Ajax, il Napoli ritorna nel proprio stadio. La vittoria contro i Lancieri ha lanciato direttamente gli azzurri agli ottavi di finale. L’entusiasmo è grande ma Luciano Spalletti invita sempre a rimanere con i piedi ben salti a terra. Per il tecnico si può sempre giocare meglio ma l’importante è non farsi prendere dall’euforia.

Al Maradona arriverà il Bologna di Thiago Motta che ha diversi giocatori importanti. Non ci sarà Arnautovic ma al suo posto giocherà il giovane Zirkzee che potrebbe essere un pericolo per la difesa azzurra. Contro i rossoblù la squadra potrebbe cambiare anche per via dei diversi infortuni che ci sono stati.

Assente Rrahmani e al suo posto ci sarà Ostigard a guidare la difesa al fianco di Kim. Il Napoli però perde anche un pilastro come Anguissa e per questo che dal primo minuto ci sarà Ndombele. Per Osimhen il tecnico preferisce non rischiarlo anche se mercoledì sera ha giocato ed ha anche segnato. Potrebbe riposare in vista del big match contro la Roma.

L’abbondanza in attacco non manca e per questo che la gestione è facile. Ci saranno Raspadori e Simeone al fianco di Kvara. Si cercherà di farli giocare tutti e c’è grande senerità. A dimostrazione è stato il rigore che Osimhen ha dato a Kvara proprio mercoledì sera.