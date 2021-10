Napoli-Bologna: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 28-10-2021

Dove vedere Napoli-Bologna, 10° Giornata di Serie A 2021-2022 Giovedì 28 Ottobre 2021 ore 20:45. La partita Napoli-Bologna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Il pareggio di ieri pomeriggio, per 0-0, sul campo della Roma di José Mourinho ha fermato la striscia di 8 vittorie consecutive del Napoli di Luciano Spalletti che ora divide il primo posto in classifica in Serie A con il Milan di Stefano Pioli, vittorioso, sabato sera, sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlović.

Napoli-Bologna, 10° giornata Serie A 28-10-2021.

Bologna che sarà l’avversario che i partenopei affronteranno giovedì sera nel match del Diego Armando Maradona valevole per la 10° giornata di campionato. Un match importantissimo tanto per i campani, che vogliono tornare subito al successo dopo il pareggio dell’Olimpico, quanto per i felsinei che, seppur in emergenza, vogliono provare a buttarsi subito alle spalle la scellerata disfatta di sabato sera.

Come vedere Napoli-Bologna in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Napoli-Bologna

Competizione: Serie A (10° giornata)

Data: giovedì 28 ottobre 2021

Orario: 20:45

Canali Tv: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Napoli-Bologna sarà visibile, a partire dalle 20:45 di giovedì 28 ottobre 2021, in Diretta Streaming su DAZN (scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate), Sky Go e Now Tv ed in diretta tv su Sky Sport.

Il match tra azzurri e rossoblù sarà visibile su Sky Sport, che detiene in co-esclusiva con DAZN i diritti di trasmissione di tre partite di Serie A (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La telecronaca DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Ancora ignoti, invece, i commentatori Sky.

Essendo trasmessa, come detto, anche su Sky Sport, la sfida tra gli uomini di Spalletti e quelli di Mihajlović non sarà disponibile su DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre).

Altro metodo per assistere alla sfida tra campani ed emiliani è quindi il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, come anticipato sopra, l’incontro Napoli-Bologna sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet mediante Now Tv, l’app Sky Go, l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Bologna

La radiocronaca di Napoli-Bologna sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni di Napoli-Bologna

Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz con Elmas, Mertens e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Mihajlović dovrebbe invece optare per il 3-4-2-1. Skorupski quindi in porta con, a fargli da scudo, Binks, Medel e Theate. A centrocampo il quartetto composto da De Silvestri, Schouten, Svanberg e Dijks con Orsolini e Sansone sulla trequarti a fare da sostegno all’unico perno offensivo, Barrow.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Lozano, Mertens; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Barrow.

Allenatore: Sinisa Mihajlović.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Bologna sono complessivamente 144 (126 in Serie A, 2 in Serie B, 16 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 57 vittorie degli azzurri, 47 dei rossoblù e 40 pareggi. 213 i gol segnati dai partenopei, 195 quelli messi a referto dai felsinei.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Bologna 3-1 dello scorso 7 marzo 2021 (Serie A 2020-2021). L’ultima vittoria esterna degli emiliani risale, invece, all’1-2 del 1° dicembre 2019 (Serie A 2019-2020). Il segno X manca da Bologna-Napoli 1-1 del 15 luglio 2020 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo pareggio all’ombra del Vesuvio è l’1-1 del 16 gennaio 2012 (Serie A 2011-2012).

