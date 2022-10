Napoli-Bologna 3-2, Spalletti: “Vittoria davvero importante. I giocatori subentrati hanno fatto la differenza”

Il Napoli vince 3-2 contro il Bologna con le reti di Juan Jesus, Lozano e Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine del match.

Il Napoli ha sofferto ma è riuscito a strappare i tre punti contro un Bologna che ha giocato davvero bene. L’importante sono i tre punti e, anche nella sofferenza, una buona squadra riesce comunque a fare risultato. Di questo può ritenersi davvero soddisfatto Luciano Spalletti che è felice della mentalità mostrata dai ragazzi, anche dopo lo svantaggio.

La partita, ancora una volta, è stata sbloccata dai subentrati. L’entrata di Lozano ha cambiato gli equilibri di una partita che si era messo davvero difficile per il Napoli. La sostituzione di Raspadori è stata puramente per motivi tattici e non perché il giocatore stesse agendo male. Simeone non è stato impiegato oggi ma resta comunque fondamentale.

La vittoria numero dieci per il Napoli è davvero importante. Bisogna però sempre migliorare, soprattutto quando si è in difficoltà. Tutti hanno dato il massimo ma un plauso anche a Zielinski che sta crescendo sempre di più anno dopo anno.