Napoli-Atalanta, Spalletti: “Non dobbiamo ripetere gli stessi errori fatti con la Lazio. Voglio la giusta mentalità da parte dei calciatori”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Nell’anticipo delle 18 di sabato, il Napoli giocherà di nuovo al Maradona e ospiterà l’Atalanta. La gara dell’andata, a Bergamo, ha costituito un vero e proprio crocevia di quello che sarebbe stato il percorso degli azzurri. Il Napoli, infatti, riuscì a ribaltare una partita che si era messo su un binario complesso, testimoniando come la sua panchina fosse larga ed efficace.

Comunque la Dea è un cliente che è sempre stato ostico e che verrà a Napoli a giocare la sua partita per guadagnarsi un posto in Europa. Quello che sarà un big match, dovrà essere affrontato con la giusta motivazione e con la voglia. Non si dovranno ripetere, naturalmente, gli stessi errori visti contro la Lazio, ci si aspetta una reazione di dovere sabato. Questo lo chiede anche ai tifosi che sono stati silenziosi nella scorsa partita. Spalletti si aspetta uno stadio molto più pieno.

L’Atalanta è una squadra che gioca davvero un ottimo calcio e che ha interpreti che possono confermarsi davvero pericolosi. Il mese di marzo sarà davvero molto importante per il Napoli, in attesa anche del ritorno degli ottavi contro l’Eintracht di Francoforte. Per Luciano Spalletti, però, ogni partita è importante e non ci si dovrà solo affidare al calendario e agli impegni.

Intanto la panchina continua ad aspettare il momento giusto per entrare in campo. Ci sono giocatori come Simeone, fresco della convocazione dell’Argentina, e Raspadori pronto a dare tutto così come anche lo stesso Ostigard che viene messo all’ombra da due fantastici come Kim e Rrahmani. Il norvegese è una persona straordinaria che riuscirà a ritagliarsi comunque uno spazio.

Il cammino è molto importante ma è troppo presto per poter parlare di grande obbiettivo. Non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti nella formazione degli azzurri, ci sarà ancora Olviera sulla fascia per la squalifica di Mario Rui. Elmas potrebbe giocare al posto di Lozano ma non si rinuncerà mai a Kvara che dovrà ancora farsi vedere, dopo le partite opache nelle ultime uscite.