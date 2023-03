Napoli-Atalanta 2-0, Spalletti: “Gol di Kvara degno di Maradona. Nessun problema per Kim, ci sarà con l’Eintracht”

Il Napoli vince 2-0 contro l’Atalanta grazie alle reti di Osimhen e Rrahmani. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli ritorna a vincere al Maradona in una serata davvero magica per gli azzurri. Una vittoria importantissima, dopo la sconfitta contro la Lazio, che porta i padroni di casa a +18 dall’Inter che ieri ha perso contro lo Spezia. Una gioia immensa per Luciano Spalletti che parte innanzitutto dal gol bellissimo di Kvara.

Un gol degno di Maradona, ha ammesso il tecnico, scomodando l’attaccante più forte di tutti i secoli. Il georgiano ha messo a sedere l’intera difesa della Dea con un tiro che Musso non avrebbe potuto neutralizzare. Ma non solo, l’attaccante si è dimostrato pericolosissimo già in diverse occasioni, tanta qualità da parte del proprio giocatore.

La vittoria di stasera, però, è stata “rovinata” dalla sostituzione di Kim. Il difensore è stato sostituito per un problema al ginocchio che già lo aveva tormentato durante i Mondiali. Non sembrerebbe nulla di grave per il coreano che dovrebbe esserci mercoledì contro l’Eintracht. Per Spalletti altra partita straordinaria per Kim che ha neutralizzato l’intero attacco nerazzuro.

Esordio stagionale anche per il portiere Gollini, per via di un problema di Meret. L’ex portiere proprio dell’Atalanta si è fatto trovare pronto, così come anche Zerbin che è subentrato in quei pochi minuti. Adesso il sogno comincia a farsi davvero più concreto, anche perché il divario con l’Inter si sta facendo davvero importante.

Spalletti premia, però, anche l’Atalanta. I nerazzurri hanno giocato a viso aperto, una caratteristica delle squadre di Gian Piero Gasperini. Restano ancora diverse gare da giocare e saranno complesse come quelle di stasera ma l’allenatore si aspetta una risposta positiva da parte dei propri giocatori.