MotpGP | Bagnaia rinnova con Ducati

C’è aria di cambiamento in casa Ducati, che trova sfogo nell’addio di Dovizioso e nel rinnovo di Francesco Bagnaia. Il team italiano, infatti, appena qualche giorno fa ha reso ufficiale l’addio a DesmoDovi, affidando la continuità necessaria per gareggiare bene al giovame Bagnaia.

Fonte: Bagnaia Twitter ufficiale

Ducati fra l’addio a Dovi e il rinnovo di Bagnaia

Diciamo che l’addio ad Andrea Dovizioso è giunto come una doccia fredda, aprendo la strada ad un resto di stagione davvero insolito. Il pilota e la sua – per ora- scuderia, infatti, dovranno correre fino alla fine del 2020 da “separati in casa”. Qui entra in gioco la professionalità e la voglia personale di vincere, forse anche di riscatto. Ben diversa è la situazione di Francesco Bagnaia. Il pilota infatti è stato rinnovato per altri due anni e può quindi dormire sonni tranquilli. Nel frattempo, si inizia a pensare al suo futuro compagno di squadra.

Fra i tanti nomi, sembra che il più papabile sia il giovane Enea Bastianini, ormai pronto per raccogliere iol testimone. Bagnaia, così, potrà figurare come primo pilota e fare vedere i muscoli nella sua squadra, sicuro della fiducia che il suo team ha riposto in lui.

