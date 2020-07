MotoGP, ufficiale la cancellazione del Gran Premio delle Americhe

Gli organizzatori del COTA alzano ufficialmente bandiera bianca a causa del COVID-19

L’appuntamento con il Circuit of the Americas di Austin, sede del Gran Premio delle Americhe, almeno per la MotoGP è ufficialmente rinviato al 2021. Nella giornata di ieri, infatti, gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione definitiva dell’edizione 2020 dell’evento.

La causa è sempre la stessa, vale a dire la pandemia da COVID-19, che sta ancora colpendo duramente negli Stati Uniti, con il Texas tra l’altro tra gli Stati più colpiti nelle ultime settimane, e le complicazioni che ne derivano.

La struttura simbolo del circuito di Austin, posta in corrispondenza di curva 18, che da quest’anno si chiama ‘Hayden Hill’, in onore del compianto Nicky Hayden (foto da: twitter.com/COTA)

“La FIM, IRTA e Dorna Sports comunicano con rammarico la cancellazione del Red Bull Grand Prix of the Americas 2020” – si legge nel comunicato della MotoGP – “Precedentemente posticipato, la situazione attuale legata all’emergenza coronavirus e alle complicazioni relative a questa, ora costringono a cancellare l’evento che era in attesa di conferma“.

“Gli organizzatori dell’evento e Dorna hanno però già iniziato a lavorare su possibili date da proporre alla FIM per lo svolgimento del Red Bull Grand Prix of the Americas nel mese di aprile 2021” – continua il comunicato – “I confronti sono già avviati in modo da permettere agli appassionati di tornare a vivere le emozioni di questo classico appuntamento“.

“Il Circuit of the Americas è una pista eccezionale e dallo stile moderno che si trova nelle vicinanze di Austin in Texas” – termina – “Nel 2013 ha accolto il MotoGP™ per la prima volta. Si tratta di uno degli appuntamenti più affascinanti tra quelli presenti in calendario ed è caratterizzato dalla salita che porta poi alla stretta curva 1. Il circuito è al centro dell’attenzione da quando fa parte del mondiale. La FIM, IRTA e Dorna Sports non vedono davvero l’ora di tornare su questa pista nella prossima stagione“.

