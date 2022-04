MotoGP Spagna 2022, Risultati Qualifiche: Bagnaia super pole!

Il ducatista torna a ruggire, disintegrando il record del circuito di Jerez. Quartararo ed Aleix Espargaro in prima fila, Miller, Marquez e Zarco in seconda. 11° Bastianini

Il ciclone Pecco Bagnaia si abbatte sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota italiano prova a mettersi alle spalle un avvio di stagione difficile e porta a casa la pole nel GP di Spagna, la settima in carriera nella classe regina (14.esima in totale). Bagnaia ha sbaragliato la concorrenza con un fantascientifico 1:36.170, oltre 4 decimi meglio del precedente record della pista.

L’eccezionalità della prestazione del nativo di Torino si nota dai distacchi inflitti agli avversari, in primis il Campione in carica Fabio Quartararo su Yamaha (+0.453) ed Aleix Espargaro su Aprilia (+0.763), i quali completano la prima fila. In seconda troviamo la seconda Ducati ufficiale di Jack Miller (+0.879), l’Honda Hrc di Marc Marquez (+0.975) e la Ducati Pramac di Johann Zarco (+1.050), autore del miglior tempo in Q1 (1:37.003).

Francesco Bagnaia, autore della pole nel GP di Spagna 2022, classe MotoGP (foto da: motogp.com)

La terza fila è inaugurata dalla LCR Honda IDEMITSU di Takaaki Nakagami (+1.084), accompagnato dalla Ducati VR46 di Marco Bezzecchi (+1.115), proveniente anche lui dalla Q1, e dalla Suzuki di Joan Mir (+1.160), finito a terra a pochi minuti dalla bandiera scacchi. Quarta fila, quindi, con altre due Ducati, quella Pramac di Jorge Martin (+1.356) e quella Gresini Racing di Enea Bastianini (+1.448), anche loro nella ghiaia in Q2, e l’Aprilia di Maverick Vinales (+1.505).

Passiamo ai centauri che non hanno superato la tagliola della Q1. In quinta fila troveranno posto Pol Espargaro (Honda Hrc), Alex Rins (Suzuki) e Brad Binder (KTM Factory); in sesta Franco Morbidelli (Yamaha Factory), Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini Racing) e Remy Gardner (KTM Tech 3). In settima fila Luca Marini (Ducati VR46), Stefan Bradl (Honda Hrc) e Miguel Oliveira (KTM Factory), in ottava Alex Marquez (LCR Honda Castrol), Andrea Dovizioso (Yamaha WithU) e Lorenzo Savadori (Aprilia). Chiude, in solitario in nona fila, Darryn Binder (Yamaha WithU).

Clicca qui per i risultati completi delle Qualifiche del GP di Spagna 2022, classe MotoGP.