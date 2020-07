MotoGP Spagna 2020, Risultati Qualifiche: super pole di Quartararo

Il francese si è preso la prima pole stagionale. In prima fila Vinales e Marquez. 4° Bagnaia, 8° il Dovi, 10° Morbidelli e 11° Rossi

Il Gran Premio di Spagna, prima prova del Motomondiale 2020, vedrà in MotoGP partire davanti a tutti Fabio Quartararo (10° in carriera). Il francese del team Petronas ha ottenuto il tempo di 1:36.705, nuovo record del circuito di Jerez de la Frontera. Prima fila completata da Maverick Vinales, Yamaha (+0.139), e da Marc Marquez, Honda HRC (+0.157). Molto bene i Pramac, con Francesco Bagnaia 4° (+0.250) e Jack Miller 5° (+0.748), accompagnati in seconda fila da Cal Crtuchlow, Honda LCR (+0.749).

Terza fila con Pol Espargaro, KTM (+0.788), Andrea Dovizioso, Ducati (+0.830), ed Alex Rins, Suzuki (+0.931); in quarta Franco Morbidelli, Yamaha Petronas (+0.969), Valentino Rossi, Yamaha (+1.036), e Joan Mir, Suzuki (+1.079). A seguire, in quinta fila, Brad Binder (KTM), Danilo Petrucci (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda LCR); in sesta Aleix Espargaro (Aprilia), Miguel Oliveira (KTM Tech 3) e Bradley Smith (Aprilia). Settima fila per Tito Rabat (Ducati Avintia), Johann Zarco (Ducati Avintia) ed Alex Marquez (Honda HRC); unico in ottava fila Iker Lecuona (KTM Tech 3).

Splendida pole position per Fabio Quartararo a Jerez de la Frontera (foto da: motogp.com)

MotoGP Spagna 2020, Cronaca Q1

Riflettori puntati per la prima parte delle qualifiche di Jerez innanzitutto su Alex Rins, a sorpresa costretto alla Q1 dopo una PL3 non eccezionale e favorito numero uno. Per l’altra posizione utile per il passaggio in Q2 i papabili sono Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Pol ed Aleix Espargaro e Brad Binder. Il primo time-attack vede Rins far segnare subito un buon 1:37.793, soltanto avvicinato da Zarco, Oliveira e Petrucci.

L’alfiere Suzuki continua a spingere e scende fino all’1:37.604; occhio ai KTM, però, con Binder che passa al comando, subito scalzato dal compagno di box Pol Espargaro (1:37.258). Rins al momento è 3°, seguito da Nakagami, Oliveira, Zarco e Petrucci, al momento 7°; chiudono Smith, Aleix Espargaro, Rabat, Lecuona ed Alex Marquez.

Tutti di nuovo in pista per il secondo attacco al tempo, per decidere i due che andranno a disputare la successiva Q2. Rins parte subito con due caschi rossi; lo spagnolo vola nel T3 e sul traguardo passa in 1:37.063, tornando al comando. Nakagami migliora ma resta 4°. A terra intanto sia Rins che Smith, mentre Binder conferma la 3° posizione e Petrucci si porta a sua volta in 4°. Bandiera scacchi: passano il taglio Rins e Pol Espargaro. Negli istanti finali caduto anche Zarco.

MotoGP Spagna 2020, Cronaca Q2

Questi i piloti che si giocano la prima pole del 2020: Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Franco Morbidelli per la Yamaha, Andrea Dovizioso, Jack Miller e Francesco Bagnaia per la Ducati, Marc Marquez e Cal Crutchlow per la Honda; Alex Rins e Joan Mir per la Suzuki; Pol Espargaro per la KTM.

Scende subito in pista Marquez, seguito via via da tutti gli altri, con Quartararo ultimo a lasciare i box. Il Campione in carica debutta con un lento 1:39.009, con lungo alla Dry Sac. In testa passa Rins, subito passato da Bagnaia; vola Quartararo, in 1:37.064, ma fa ancora meglio Marquez nel suo secondo giro lanciato, in 1:37.006. Molto bene i Pramac, con Bagnaia e Miller 3° e 4°, seguiti da Vinales, Morbidelli e Rins; 10° Rossi e 12° Dovizioso.

Ancora El Diablo: il transalpino del team Petronas scende sotto l’1:37, con un 1:36.993 che gli vale la pole momentanea per 13 millesimi sul Cabroncito; intanto progredisce Vinales, che s’infila tra i due Pramac. E ora via con il secondo e decisivo time-attack e anche stavolta Quartararo è l’ultimo a scendere sul tracciato.

Lento Dovizioso, non migliora Morbidelli; arriva Marquez, con due caschi rossi, e fa 1:36.877, pole provvisoria. Bene anche Vinales, che perde però nel T3, ma passa in 1:36.844, sorpresa del pilota Yamaha! Quartararo non brilla al momento, mentre Marquez continua a spingere maledettamente, ma resta pià lento, mentre cadono Miller e una Suzuki. Occhio a Bagnaia, che è terzo.

Quartararo sta per piazzare il colpo, e lo fa!!!! 1:36.705 per il francese, mentre Vinales soffia la 2° posizione a Marquez e la prima fila al torinese. Nei concitati momenti finali nel ghiaione anche Miller, mancato di poco per fortuna dalla GSX-RR di Rins.

Qui tempi e classifiche del Gran Premio di Spagna 2020, classe MotoGP.

