MotoGP, risultati qualifiche GP Jerez 2021: pole a Quartararo

MotoGP, risultati qualifiche Gran Premio Jerez 2021: di Quartararo la seconda pole consecutiva in questo Motomondiale.

Sempre più nel segno del “Diablo”: Fabio Quartaro conquista con la sua Yamaha YZR-M1, la seconda pole position consecutiva di questo suo inizio stagione, sulla pista di Jerez de la Frontera. Il pilota francese, leader del Motomondiale, ha preceduto in griglia Franco Morbidelli, facendo registrare un crono di 1:36.755 con gomma media anteriore e soft al posteriore.

Ottima prova del portacolori azzurro del team Petronas, che ha utilizzato entrambe le mescole morbide, piazzandosi appena 57 millesimi dietro e conquista una prima fila abbastanza promettente in vista della gara di domani. Prima fila che viene completata dall’australiano Jack Miller, pilota ufficiale Ducati, terzo a poco più di un decimo dalla pole position. Immediatamente dietro il nostro “Pecco” Bagnaia, che apre la seconda fila con un distacco di due decimi dalla testa della griglia.

Male Valentino Rossi. Marquez non al top

Chi invece non riesce proprio a ritrovare il bandolo della matassa è Valentino Rossi: il pilota di Tavullia ha fallito l’accesso alla Q2, prolungando il suo periodo “nero”. Rossi scatterà infatti dalla diciassettesima casella, davanti al fratellastro Luca Marini.

In ritardo anche Marc Marquez, che in Q1 è stato capace solo di strappare il quarto tempo, e partirà dunque dalla quattordicesima posizione. Il pilota iberico, otto volte campione iridato, soffre ancora i postumi dell’infortunio alla spalla e la sensazione è che, per riprendersi completamente e tornare a spingere, occorrerà ancora un po’ di tempo.

