MotoGP, i risultati delle qualifiche del GP d’Europa

Si sono appena concluse le qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Valencia, terzultimo appuntamento del Mondiale, sul circuito intitolato a Ricardo Tormo.

Qualifiche sorprendenti quelle cui abbiamo assistito, con Pol Espargaro che si è preso la pole position sulla sua KTM (1:40.434). Seconda piazza per lo spagnolo Alex Rins, che ha girato in 1:40.475, mentre Nakagami conferma il suo buono stato di forma in qualifica chiudendo terzo (1:40.530).

MotoGP, qualifiche Gran Premio di Valencia: male Quartararo e Dovizioso

Il Gran Premio di Europa ha visto invece annaspare, in qualifica, i “big” in corsa per il titolo mondiale: sia Quartararo che Dovizioso hanno infatti “steccato” in Q2, terminando rispettivamente undicesimo (1:41.943) e dodicesimo (1:42.249). Joan Mir ha invece contenuto i danni riuscendo a strappare il quinto tempo in graduatoria, girando in 1:40.704. Morbidelli, migliore tra gli italiani, si è invece qualificato nono in 1:41.557.

Sull’asfalto reso viscido dalla pioggia sono tante le moto che hanno reso sotto le aspettative. Fa piuttosto rumore la scialba prestazione di Maverick Vinales, finito fuori dalla Q2 per oltre mezzo secondo e che domani sarà costretto a partire quindicesimo in griglia.

Non ha invece deluso le attese Johann Zarco, autore di un grande sussulto sul finire della Q1, che gli ha permesso di far registrare il secondo tempo, dietro a uno strabiliante Oliveira, ed accedere alla seconda sessione di qualifica.

Qui il pilota francese ha sfiorato la pole prima di vedersi annullare un miglior tempo per l’incidente occorso a Nakagami che ha costretto i commissari ad esporre le bandiere gialle. Zarco ha comunque chiuso in quarta posizione, dopo essere stato il più veloce nella terza sessione di prove libere, chiudendo con un tempo di 1:40.577.

I risultati delle qualifiche al GP di Valencia. Fonte: Sky Sport

