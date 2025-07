MotoGP: I 10 sorpassi più spettacolari della storia che hanno fatto impazzire i tifosi

Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Non si tratta di un sorpasso riuscito, ma di una difesa magistrale . Pecco Bagnaia resiste per tutta la gara agli attacchi di Quartararo, dimostrando una maturità da vero campione .

Valentino Rossi conquista la vittoria al debutto con Yamaha , battendo Gibernau dopo una serie di sorpassi intensi. Il sorpasso decisivo arriva a pochi giri dalla fine, in un duello carico di emozione.

Max Biaggi firma un sorpasso da manuale , superando Barros all’esterno in percorrenza . Una manovra tanto tecnica quanto spettacolare, che ha mostrato tutto il talento del romano.

In una delle piste simbolo di Rossi, Jorge Lorenzo effettua una staccata chirurgica e si prende la leadership. Un colpo psicologico decisivo per il titolo di quell’anno.

Duello spettacolare nell’ultimo giro: Marquez entra deciso su Dovizioso e conquista la vittoria per pochi millesimi . Una staccata ai limiti della fisica , diventata immediatamente virale.

Una manovra fuori da ogni schema : Rossi sorpassa Stoner nel mitico “Corkscrew”, scavalcando anche i limiti della pista. Uno dei momenti più iconici nella storia della MotoGP , ripreso in tutto il mondo.

Marc Marquez prova il tutto per tutto all’ultima chicane, ma Rossi taglia sulla ghiaia e conquista la vittoria. Un episodio controverso ma memorabile , che ha infiammato i fan e rilanciato la rivalità tra i due campioni.

Nel Gran Premio di Catalogna 2009, Valentino Rossi infila Jorge Lorenzo all’ ultima curva , con una manovra perfetta per tempismo e coraggio . Un capolavoro di strategia che ha segnato uno dei momenti più emozionanti della MotoGP moderna.

