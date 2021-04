MotoGP Doha 2021 Risultati Prove Libere 2

Sul circuito di Sakhir in vista del Gran Premio di Doha in Qatar le Ducati sono state le più veloci nelle prove libere del Venerdì con Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia e Johann Zarco.

Per il secondo week end di fila si corre sul circuito di Sakhir in Qatar dove questo week end è in programma il Gran Premio di Doha.

Nelle seconda sessione di prove libere del venerdì i tempi dei piloti si sono abbassati di oltre 1 secondo e mezzo rispetto alla prima.

Il più veloce è stato Jack Miller che con la sua Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1’52”145.

A seguire ancora una volta un ottimo Pecco Bagnaia staccato di soli 313 millesimi.

Terzo Tempo per un altra Ducati la Pramac guidata da Johann Zarco a 392 millesimi.

A seguire c’è Fabio Quartararo autore del 4° tempo con la sua Yamaha.

Franco Morbidelli con la sua Yamaha Petronas ha fatto il 7° tempo davanti alla Suzuki di Alex Rins che è 8°.

Vinales vincitore del Gran Premio del Qatar di domenica scorsa ha fatto il 9° tempo con la sua Yamaha.

Valentino Rossi non è andato oltre il 14° tempo e oggi dovrà migliorare se vorrà evitare di partire dalla Q1 in qualifica.

Favorite per la pole position ancora una volta le Ducati di Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Risultati e Classifica Prove Libere 2 MotoGP Doha:

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’53.145

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’53.458 0.313 / 0.313

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 356.4 1’53.537 0.392 / 0.079

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’53.583 0.438 / 0.046

5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.593 0.448 / 0.010

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.9 1’53.646 0.501 / 0.053

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1’53.699 0.554 / 0.053

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1’53.713 0.568 / 0.014

9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’53.872 0.727 / 0.159

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1’53.914 0.769 / 0.042

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’53.944 0.799 / 0.030

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’53.969 0.824 / 0.025

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1’54.012 0.867 / 0.043

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’54.112 0.967 / 0.100

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’54.127 0.982 / 0.015

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 347.2 1’54.148 1.003 / 0.021

17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’54.205 1.060 / 0.057

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 350.6 1’54.237 1.092 / 0.032

19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 347.2 1’54.516 1.371 / 0.279

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 346.1 1’54.680 1.535 / 0.164

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.5 1’54.971 1.826 / 0.291

22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1’55.369 2.224 / 0.39

