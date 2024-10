Video Gol Highlights Monza-Venezia 2-2 : Sintesi 27-10-2024

Video Gol e Highlights Monza-Venezia 2-2 , 9° Giornata Serie A: a segno Ellertsson e Svoboda per gli ospiti, Kyriakopoulos e Djuric per i padroni di casa.

Due volte in vantaggio i lagunari, due volte raggiunti dai lombardi. Un match vibrante, in cui le due formazioni hanno cercato di superarsi. Ma alla fine il risultato non accontenta nessuna delle due contendenti per la salvezza.

Monza-Venezia, 9° giornata di Serie A

Sintesi di Monza-Venezia 2-2

Partita che inizia con i padroni di casa pronti a riversarsi nella metà campo avversaria. Al nono minuto, però, gli ospiti si fanno vedere più concretamente dalle parti di Turati. Oristanio prova una conclusione, ma viene chiusa dall’intervento tempestivo di un difensore biancorosso.

Al dodicesimo minuto occasione importante anche per i padroni di casa. Djuric non riesce a colpire il pallone con la testa in maniera efficace, ma la sfera termina di poco sopra la traversa!

VANTAGGIO DEL VENEZIA! Lagunari che passano grazie ad una bella combinazione Oristanio-Ellertsson. Quest’ultimo prende la mira e manda la sfera nell’angolino basso di sinistra!

PAREGGIO DEL MONZA! Georgios Kyriakopoulos riesce ad agganciare un cross millimetrico in area di Pedro Pereira, quindi effettua una bellissima conclusione all’angolino basso di destra!

Quattro minuti più tardi, Ellertsson raccoglie un passaggio ed effettua una conclusione che viene deviata dalla difesa biancorossa.

Alla mezz’ora lombardi pericolosi con Warren Bondo che si mette in proprio e prova una conclusione dalla distanza, nonostante le varie opzioni che aveva a sua disposizione. La sfera, però, termina alle stelle!

NUOVO VANTAGGIO DEL VENEZIA! Cross perfetto di Andersen, Svoboda svetta più in alto di tutti all’altezza del dischetto e mette la sfera nell’angolo basso di sinistra!

Quando mancano meno di cinque minuti al termine della prima frazione, Georgios Kyriakopoulos per i biancorossi ha la visuale libera dopo aver ricevuto un passaggio, scaglia una conclusione dal limite ma è bloccata da uno dei difensori avversari!

NUOVO PAREGGIO DEL MONZA! Georgios Kyriakopoulos effettua un passaggio sul quale di avventa Milan Djuric che calcia direttamente nell’angolino di sinistra!

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro decreta il termine della prima frazione. Ripresa che inizia con i biancorossi in avanti. Mota prova a concludere dopo aver ricevuto un assist, ma il suo tiro è bloccato da un difensore avversario.

All’undicesimo minuto di gioco, Gianluca Busio calcia con rapidità in porta, mancando un po’ di precisione e facendo terminare la palla fuori dallo specchio della porta.

In questa prima parte della ripresa la partita sembra essere scemata a livello di ritmo. Le due squadre sembrano un po’ stanche ed i due tecnici corrono al riparo operando delle sostituzioni.

Verso il settantesimo minuto di gioco un’occasione lampante per i lombardi. Alessandro Bianco effettua una conclusione improvvisa che viene respinta da un difensore avversario sulla linea di porta, prima che possa superarla e terminare in rete!

Alla mezz’ora esatta i giocatori della formazione lombarda circondano l’arbitro per chiedere un calcio di rigore. Secondo loro sarebbe stato commesso fallo ai danni di Warren Bondo in area di rigore. Il direttore di gara fa proseguire il gioco e decide di non richiamare il VAR.

A dieci minuti dal termine un episodio che potrebbe cambiare i destini del match. Warren Bondo commette una seconda infrazione a distanza di pochi minuti dalla prima e riceve il secondo cartellino giallo! Lombardi in dieci per questi ultimi minuti di gioco!

Partita che scema lentamente verso il finale. Vedremo se il Venezia, nei minuti di recupero concessi dal signor Rapuano, riuscirà a segnare la rete del sorpasso.

Highlights e Video Gol di Monza-Venezia 2–2

Tabellino di Monza-Venezia 2-2

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira (60′ Danilo D’Ambrosio), Pessina (78′ Daniel Maldini), Bondo, Kyriakopoulos; Caprari (60′ Alessandro Bianco), Mota (84′ Mattia Valoti); Djuric. All. Nesta

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes Haps (64′ Giorgio Altare); Zampano, Andersen, Duncan (64′ Nicolussi Caviglia), Ellertsson; Oristanio (72′ John Yeboah), Busio (89′ Antonio Raimondo); Pohjanpalo (72′ Christian Gytkjaer). All. Di Francesco

ARBITRO: Rapuano (Rimini)

GOL: 15′ Ellertsson (V), 23′ Georgios Kyriakopoulos (M), 39′ Svoboda (V), 44′ Djuric (M)

ASSIST: 15′ Oristanio (V), 23′ Pereira (M), 39′ Andersen (V), 44′ Georgios Kyriakopoulos (M)

AMMONITI: 51′ Mota (M), 51′ Busio (V), 76′ Warren Bondo (M), 76′ Francesco Zampano (V), 80′ Warren Bondo (M), 94′ Milan Djuric (M)

ESPULSIONI: 80′ Warren Bondo (M)

NOTE: Un minuto di recupero nella prima frazione, quattro nella ripresa

