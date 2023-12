Video Gol Highlights Monza-Genoa 1-0 e Sintesi 10-12-2023

Video Gol e Highlights di Monza-Genoa 1-0, 15° giornata Serie A 2023/24: la rete di Mota a sette minuti dal termine regale i tre punti ai brianzoli!

Un match che ha visto il Genoa fare di più nella ripresa, ma a vincere sono stati i padroni di casa. Lombardi che si situano nella prima parte della classifica e vedono da vicino la zona europea. Liguri che mantengono quattro punti di vantaggio nei confronti della zona retrocessione.

Monza-Genoa, 15° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi Monza-Genoa 1-0 :

Match che vede subito i padroni di casa avanzare in cerca del vantaggio. Al terzo minuto occasione che termina con un passaggio per Colombo, il quale prova una conclusione con il mancino. Il suo tiro, però, viene ammortizzato da un difensore che facilita la presa di Martinez.

Al decimo minuto bella azione di Carboni sulla fascia, entra in area, effettua un suo cross al centro sul secondo palo su cui non arriva Pessina per poco e la sfera si perde fuori dal campo.

Verso il quarto d’ora azione degli ospiti con Messias che serve Gudmundsson, il quale trova Frendrup al limite dell’area. La conclusione di quest’ultimo è imprecisa e termina alta sopra la traversa!

Quando stiamo per sfiorare il ventesimo minuto ancora l’esterno biancorosso Carboni a provare una conclusione con il mancino dal limite dell’area, ma non inquadra la porta.

Quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione un calcio di punizione per i biancorossi alla cui battuta va Colpani. Il centrocampista prova a superare la barriera a giro ma è decisiva la deviazione di Dragusin in calcio d’angolo.

Un minuto più tardi viene annullata una rete ai padroni di casa con Ciurria, a causa di un fuorigioco di Colombo nella parte finale dell’azione.

A due minuti al termine della prima frazione Gudmundsson batte un corner verso il secondo palo, Dragusin fa sponda di testa servendo Badelj. Quest’ultimo arriva scoordinato sulla sfera e la manda sull’esterno della rete!

Termina il primo tempo con poche occasioni create da entrambe le squadre!

Secondo tempo che si apre con gli ospiti in avanti. Gudmunsson prova una conclusione su calcio da fermo, con pallone deviato dalla barriera. Palla ancora in possesso dei rossoblu con Frendrup che serve Vazquez, il quale prova una conclusione al volo bloccata facilmente da Di Gregorio.

Due minuti più tardi ancora rossoblu pericolosi. Sabelli va via sulla destra, crossa sul secondo palo trovando Badelj, il quale viene anticipato all’ultimo da Pessina prima di colpire di testa.

Poi un tiro al volo di Messias che si fa ingolosire dall’errore causato in disimpegno da D’Ambrosio, quindi Pessina per i biancorossi prova una conclusione al volo con il mancino, bloccata in due tempi da Martinez

A metà della ripresa occasione colossale per i rossoblu sprecata da Reteguei, il quale viene servito da Messias con un pallone forte e rasoterra. L’attaccante italiano, però, spreca l’occasione mandando la sfera sopra la traversa!

Due minuti più tardi da un corner battuto da Gudmusson, Messias prova una conclusione al volo ma la palla termina a lato!

Poco dopo la mezz’ora Messias giunge al limite dell’area, concludendo verso la porta. Sulla traiettoria è presente Pessina che blocca il tentativo del brasiliano.

VANTAGGIO DEL MONZA! Mota serve con un suggerimento Colpani, il quale poi allarga su Pedro Pereira. L’esterno biancorosso crossa al centro, dove dal dischetto di rigore Mota gira con il destro verso l’angolino basso!

Due minuti pi tardi Genoa vicino al pareggio! Dragusin riceve un assist in area da Gudmundsson, poi a tu per tu con Di Gregorio calcia con il sinistro sull’esterno della rete!

A due minuti dal termine Dany Mota riceve sulla sinistra da Pessina, poi prova il tiro con il destro a giro. Il pallone viene bloccato agevolmente da Martinez.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match!

Highlights e Video Gol di Monza-Genoa 1-0 :

Tabellino di Monza-Genoa 1–0 :

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, A. Carboni, Caldirola; Ciurria (72′ st Machin), Pessina, Gagliardini (72′ st Akpro), Kyriakopoulos; V.Carboni (57′ st Dany Mota), Colpani (87′ st Giulio Donati); Colombo (56′ st Maric). All. Palladino

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli (88′ st Caleb Ekuban), Frendrup, Badelj, Messias (78′ st Hefti), Haps (78′ st Fini); Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)

Marcatori: 83′ Dany Mota (M)

Assist: 83′ st Pereira (M)

Ammoniti: Vasquez (G), Kyriakopoulos (M), Frendrup (G)

Espulsioni: