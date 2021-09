Mondiali tiro con l’arco 2021: assegnate le prime medaglie

Mondiali tiro con l’arco 2021, a Yankton sono state assegnate le prime medaglie: Corea doppio oro nella prova a squadre di arco olimpico.

Assegnate le prime medaglie ai Mondiali di tiro con l’arco in corso di svolgimento a Yankton (USA). Nella notte tra venerdì e sabato si sono svolte le finali delle prove a squadre, in cui l’Italia è stata eliminata nei turni preliminari.

A dominare, nella specialità olimpica, è la solita Corea del Sud: gli uomini, Kim Woojin, Kim Je Deok e Oh Jin Hyek hanno battuto gli Stati Uniti padroni di casa, capitanati da Brady Elisson, con un netto 6-0. Le donne, capitanate dalla record woman mondiale An San, Jang Minhee e Kang Chae Young hanno battuto il Messico di Alejandra Valencia con il risultato di 5-3.

Logo dei Mondiali di tiro con l’arco Yankton 2021. Fonte: World Archery official site

Il bronzo nella categoria maschile è andato al Tapei Cinese, capace di battere il Giappone 29-27 agli shoot off. Nel femminile, invece, netta affermazione della Francia sul Brasile (6-2).

Corea d’oro anche nella prova a squadre mista, dopo aver battuto la Russia per 6-0 con il duo An San-Kim Woojin, mentre il bronzo è andato alla Turchia dell’oro olimpico Mete Gazoz e di Yasemin Anagoz.

Nella specialità compound, non inclusa nel programma olimpico, vittoria per le colombiane Lopez, Usquiano e Valdez, che hanno battuto l’India 229-224. Il bronzo è andato alle statunitensi Page Pearce, Linda Ochoa-Anderson e Makenna Proctor che hanno battuto la Francia 229-222.

In ambito maschile, hanno prevalso sempre gli americani James Lutz, Chris Schaff e Branden Ghellentien sul Messico, per 226-211. Bronzo all’Austria, capitanata da Nico Wiener, che ha battuto i Paesi Bassi col punteggio di 28-27 agli shoot off.

Nel mixed team, affermazione per il duo colombiano Sara Lopez-Daniel Munoz sulla coppia indiana composta da Jyothi Vennam e Abhishek Verma (154-150). Bronzo per i coreani Kim Yunhee-Kim Jongho che hanno battuto i danesi Tanja Gallenthien e Mathias Fullerton con il punteggio di 152-148.

