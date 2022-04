Mondiali Qatar 2022: tutte le grandi nazionali non qualificate

Mondiali Qatar 2022, si sta completando il quadro delle qualificate. Non mancano le big escluse: oltre all’Italia, spiccano la Svezia di Ibrahimovic e il Cile di Sanchez-Vidal.

Non solo l’Italia, altre Nazionali che possiamo definire “big” non prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio. Se questo può “consolarci”, la truppa di Mancini non è la sola ad essere incappata in una sconfitta inattesa (contro la Macedonia del Nord).

Tra le grandi non qualificate, nella zona UEFA, spicca la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. I gialli si sono fatti battere 2-0 dalla Polonia di Robert Lewandowski, autore del gol su rigore che ha aperto le marcature, e ha quindi sciupato l’opportunità di giocarsi i Mondiali, dopo essersi qualificata ai quarti nell’edizione 2018.

Un’immagine dell’ultima sfida fra Svezia ed Italia, con Chiellini e Ibrahimovic, capitani di Italia e Svezia che non andranno ai Mondilai.

Sfuma così l’opportunità di giocarsi un altro Mondiale per Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese, capitano e giocatore simbolo della propria Nazionale, ha commentato così le voci che gli affibbierebbero un ruolo

Se mi vedo in altro ruolo? Finché sono in attività, resto in attività. Se comincio a concentrarmi su quale sarà il mio prossimo passo significa che mi sono rilassato mentalmente e mi sono preparato al passo successivo, ma non l’ho fatto. Sono in attività e concentrato pienamente in quel che faccio”.

La delusione Mondiale sembra già smaltita, dunque, e Ibrahimovic guarda alle restanti partite di campionato con il Milan, squadra in piena lotta per lo Scudetto.

Mondiali Qatar 2022: Colombia e Cile out in Sud America. Nigeria ed Egitto in Africa

Per ciò che riguarda il Sud America, Colombia e Cile sono le grandi escluse. Cuadrado e compagni hanno terminato il proprio raggruppamento un punto sotto al Perù, che si è qualificato agli spareggi interzona. Fa peggio il Cile della coppia Vidal-Sanchez, che dopo aver perso contro Brasile e Uruguay si piazza addirittura settimo nel raggruppamento.

Per quanto riguarda l’Africa (AFC), le eliminazioni illustri portano i nomi di Egitto e Nigeria. Ai “Faraoni” non è bastato il talento di Salah per avere ragione del Senegal, vittorioso ai rigori. La Nigeria di Osimhen, in gol con l’ex Udinese Ekong, paga la regola dei gol in trasferta. Una rete di Thomas condanna infatti i biancoverdi a non partecipare ai Mondiali, dopo avervi partecipato quasi sempre dal 1994, con l’unica eccezione di Germania 2006.