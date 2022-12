Mondiali nuoto vasca corta, l’Italia chiude terza nel medagliere con l’argento e il bronzo di Martinenghi e Cerasulo (50 rana), e i bronzi di Mora (200 dorso) e della 4X100 mista maschile. La Nazionale di Cesare Butini eguaglia lo score di Abu Dhabi (16 metalli) e stabilisce due nuovi record mondiali.

Si chiude nel migliore dei modi la spedizione dell’Italia di Butini ai Mondiali in vasca corta Melbourne 2022: la spedizione azzurra chiude terza nel medagliere, dietro alle corazzate USA e Australia, eguagliando il record di medaglie (16) ottenuto lo scorso anno ad Abu Dhabi, e prendendosi la soddisfazione di stabilire anche alcuni primati.

Il più importante porta la firma di Gregorio Paltrinieri, capitano di questa spedizione, che diventa il primo nuotatore in assoluto a vincere due volte i 1500 stile libero in vasca corta. Vi è riuscito con un crono di 14:16.88 nella gara che lo ha visto primeggiare sul francese Damien Joly e sul norvegese Henrik Christiansen. Ancor meglio ha fatto negli 800 stile, gara in cui ha stabilito il nuovo record del campionato (7:29.99), battendo proprio Christiansen e il francese Logan Fontaine. Nei 100 metri stile libero è arrivato anche il bronzo di Miressi, che ha chiuso la propria rassegna iridata a quota tre medaglie, con l’argento nella staffetta 4X50 sl e l’oro nella 4X100.

Paltrinieri festeggia l’oro negli 800 stile. Immagine dall’account Twitter World Aquatics (WorldAquatics)

Nel dorso, grande protagonista è Lorenzo Mora, vincitore di un argento nei 100 e un bronzo nei 200 metri, oltre a due medaglie nella staffetta mista maschile (oro nei 4X50, bronzo nella 4X100), e un altro argento nella 4X50 misti, dietro agli Stati Uniti, con Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Nicolò Martinenghi.

Proprio quest’ultimo, condivide con Mora il record di medaglie della spedizione azzurra: ben cinque, ottenute tre nelle stesse staffette in cui ha partecipato Mora, e altre due nella rana, specialità nella quale ha ottenuto due argenti, nella 50 e nella 100 metri.

Rana che ha battezzato sul podio mondiale anche Simone Cerasuolo: l’imolese, dopo i successi nei 50 e 100 rana ai campionati invernali vasca corta disputati a Riccione, si ripete anche a livello internazionale, conquistando un bronzo nei 50 metri rana, cui ha aggiunto, seppur da riserva, altre tre medaglie nelle staffette (oro nella 4X50 misti, argento nella 4X50 misti mista e bronzo nella 4X100 misti). Quattro medaglie che confermano la crescita di uno dei maggiori talenti nostrani, già primatista mondiale juniores nei 50 e 100 rana in vasca corta.

A colmare il vuoto di medaglie lasciato dalla farfalla, dove i risultati di maggior rilievo sono un quinto posto di Matteo Rivolta nei 100, e un quarto posto di Razzetti nei 200, arriva lo splendido oro di Thomas Ceccon nei 100 metri misti, gara che nei 400 regala anche l’unica medaglia individuale alla spedizione femminile, grazie all’argento di Sara Franceschi, posizionata alle spalle dell’americana Filckinger.

Dicevamo delle staffette, in grado non solo di conquistare ben sei medaglie, ma anche di stabilire due nuovi primati mondiali e due europei.

Protagonisti dei record mondiali sono la 4X100 stile libero, che con Miressi, Bonin, Deplano, Ceccon e Frigo, riserva, ha chiuso in 3:02.75, piazzandosi davanti ad Australia e Stati Uniti, cui è stato tolto il primato stabilito da Caleb Dressel, Blake Pieroni, Michael Chadwick e Ryan Held nel febbraio 2018, ai Mondiali di Hanghzou, e alla staffetta 4X50 misti, che con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano ha battuto, in 1:29.72 il proprio record di 1:30.14, stabilito da Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Marco Orsi e Lorenzo Zazzeri, a Kazan, negli Europei in vasca corta 2021.

Nuovi record europei stabiliti, invece, dalla 4X100 misti maschile (bronzo in 3:19.06 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi) e dalla 4X50 misti mista (argento in 1:36.01, con Mora, Martinenghi, Di Pietro e Cocconcelli).

Un bilancio di 16 medaglie del quale essere più che soddisfatti. L’Italia del nuoto sale nuovamente sul podio di un medagliere iridato dopo i successi ottenuti a Budapest, tra giugno e luglio di quest’anno. Risultati che dimostrano l’ottimo stato di salute di cui gode il nostro movimento, almeno a livello professionistico.