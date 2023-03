Mondiali 2026 a 48 squadre e sedicesimi di finale

Ufficiale: la Fifa cambia il format dei Mondiali, che passa a 48 squadre. Si passerà dunque da 64 a 104 partite da disputare, aumenteranno anche i ricavi che la competizione frutterà.

La Fifa dà ufficialmente il via libera al nuovo format che rivoluzionerà la competizione dei Mondiali, infatti, dalla prossima edizione in programma tra Canada, USA e Messico nel 2026 le nazionali partecipanti passeranno a essere 48 che verranno suddivise in 12 gironi da 4 squadre. Dato l’aumento delle nazionali partecipanti, il percorso per arrivare al traguardo finale si allungherà di un turno con l’introduzione dei sedicesimi di finale, per un totale di otto gare da giocare per arrivare in fondo alla competizione. Le partite da disputare nell’arco della competizione rispetto a Qatar 2022 passeranno ad essere da 64 a 104.

Il Mondiale del 2026 sarà, dunque, il primo della storia che ospiterà 48 squadre. La Fifa ha ribadito che il tutto è stato deciso prendendo come primo interesse quello dell’integrità sportiva e il benessere dei giocatori e che dunque durante le partite verrà garantito un periodo di riposo equilibrato per le nazionali partecipanti.

Il Consigli Federale ha introdotto anche altre novità inerenti ai criteri di partecipazione ai mondiali, infatti, oltre ai posti d’ufficio che verranno assegnati alle nazionali ospitanti quali Canada, Messico e Usa, ci sarà l’introduzione di altri 3 posti per le squadre della Confederazione CONCACAF, ovvero la confederazione del centro e del nord America. Con questa mossa verrà data la possibilità ad alcune nazioni provenienti dal centro e dal nord America di poter accedere al Mondiale.